23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
Lebanon 24
21-10-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ إعلان الحوثيين في اليمن اغتيال رئيس هيئة أركانهم محمد الغماري وحتى مراسم تشييعه، بدت الجماعة في حالة حذر لافت؛ إذ أظهرت صور التشييع غيابًا واضحًا لقيادات الصف الأول، في مشهد يراه يمنيون انعكاسًا لمخاوف من ملاحقات ورصد محتمل.
وقال مدير
المرصد الإعلامي اليمني رماح الجُبري إن غياب القيادات "دليل واضح على حجم الرعب والانكشاف داخل المنظومة الحوثية".
Advertisement
مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" أفادت بأن الميليشيا أصدرت تعميمات أمنية تقضي بتقييد تحركات القيادات البارزة إلى الحد الأدنى، وتقليص أعداد الحراسات والمواكب، وإلزام
القادة
باختيار عدد محدود من المرافقين الموثوقين. وذكرت أن حالة انعدام الثقة باتت تشمل القيادات ومرافقيهم على حد سواء.
ويرى باحثون أن التصعيد في
صنعاء
، الذي بلغ ذروته بإعلان اغتيال الغماري، يكشف اختراقًا استخباراتيًا غير مسبوق.
وقال الباحث في
الشؤون الأمنية
عاصم المجاهد إن العملية "نجاح استخباراتي وعسكري مركّب" استند إلى معلومات دقيقة عن تحركات الغماري وبيئة حمايته، مرجحًا وجود شبكات تجسّس أو اختراق للاتصالات، مع قدرة تنفيذية عالية "تؤمّن لحظة الضربة".
وأوضح أن ما جرى لا يعني انهيارًا شاملًا، بل استغلال "ثغرة محدودة" في منظومة الحماية.
وفي السياق نفسه، اعتبر الباحث المصري أحمد الديب أن استهداف "
القائد العسكري
الفعلي" للحوثيين يشي بقدرة
إسرائيل
على جمع معلومات دقيقة واختراق الأجواء
اليمنية
، مقابل إخفاق حوثي في تأمين القيادات
العليا
.
وبرأيه، سيهزّ هذا الاختراق ثقة الصف القيادي ويضعف معنوياته، مع احتمال تسبّبه باضطرابات داخلية أو انشقاقات محتملة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
رئيس الصين لزعيمة المعارضة بتايوان: ندعو لتوحيد الصف مجددا
Lebanon 24
رئيس الصين لزعيمة المعارضة بتايوان: ندعو لتوحيد الصف مجددا
22/10/2025 03:13:19
22/10/2025 03:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: وحدة الصف العربي والإسلامي سبيلنا لمواجهة التحديات
Lebanon 24
الشرع: وحدة الصف العربي والإسلامي سبيلنا لمواجهة التحديات
22/10/2025 03:13:19
22/10/2025 03:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين زارت المفتي قبلان
Lebanon 24
لجنة إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين زارت المفتي قبلان
22/10/2025 03:13:19
22/10/2025 03:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي قبلان يتلقى دعوة لملتقى الذكرى السنوية الأولى للسيدين نصر الله وصفي الدين
Lebanon 24
المفتي قبلان يتلقى دعوة لملتقى الذكرى السنوية الأولى للسيدين نصر الله وصفي الدين
22/10/2025 03:13:19
22/10/2025 03:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
القائد العسكري
الشؤون الأمنية
وقال مدير
ارم نيوز
إسرائيل
اليمنية
الحوثي
العليا
تابع
قد يعجبك أيضاً
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
Lebanon 24
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
16:35 | 2025-10-21
21/10/2025 04:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
Lebanon 24
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
16:32 | 2025-10-21
21/10/2025 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
16:20 | 2025-10-21
21/10/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
16:20 | 2025-10-21
21/10/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
Lebanon 24
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
16:01 | 2025-10-21
21/10/2025 04:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2025-10-21
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
16:32 | 2025-10-21
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
16:20 | 2025-10-21
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
16:20 | 2025-10-21
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
16:01 | 2025-10-21
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
15:43 | 2025-10-21
حماس تسلّم جثتي أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 03:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 03:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 03:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24