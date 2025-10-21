Advertisement

إقتصاد

البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1432366-638966866356271096.png
Doc-P-1432366-638966866356271096.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّر البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب، وذلك في تقرير بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)".
Advertisement
 
وأفاد بأن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة تضرر منذ اندلاع الصراع، بينما بلغت الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية قرابة 108 مليارات دولار.

أوضح التقرير أن البنية التحتية كانت الأكثر تضررًا بنسبة تقارب 48% بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليارًا، ثم غير السكنية بـ23 مليارًا.
 
وتصدّرت حلب وريف دمشق وحمص قائمة المحافظات الأكثر تضررًا.
 
وقدّر التقرير نطاق كلفة الإعمار بين 140 و345 مليار دولار بمتوسط 216 مليارًا، موزّعة بنحو 75 مليارًا للسكني، 59 مليارًا لغير السكني، و82 مليارًا للبنية التحتية، مع احتياج حلب وريف دمشق لأكبر الاستثمارات.

ونقل التقرير عن جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن "التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك مستعد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي"، مؤكدًا أن الالتزام الجماعي والعمل المنسّق أساسيان لمسار تنموي طويل الأجل. ولفت إلى أن كلفة الإعمار تفوق بنحو 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في 2024، ما يبرز حجم التحدي الاقتصادي.

وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي تراجع بنحو 53% بين 2010 و2022، وأن الناتج الاسمي انكمش من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى نحو 21.4 مليارًا متوقعة في 2024. من جهته، اعتبر وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن التقرير يمثّل "خطّ أساس" لفهم حجم الدمار، داعيًا المجتمع الدولي إلى تعبئة الجهود لاستعادة البنية التحتية وإنعاش المجتمعات ووضع أسس مستقبل أكثر صمودًا. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
البنك الدولي يقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار
lebanon 24
22/10/2025 03:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
كم ستبلغ فاتورة إعادة إعمار غزة؟
lebanon 24
22/10/2025 03:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
غدا في وزارة المالية... توقيع قرض البنك الدولي المخصص لاعادة الاعمار
lebanon 24
22/10/2025 03:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر.. اجتماعات تحضيرية لمؤتمرات البنك الدولي
lebanon 24
22/10/2025 03:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

المجتمع الدولي

إعادة الإعمار

الشرق الأوسط

البنك الدولي

وزير المالية

سوري محمد

الجزيرة

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:32 | 2025-10-21
16:20 | 2025-10-21
16:20 | 2025-10-21
16:01 | 2025-10-21
16:00 | 2025-10-21
15:43 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24