Advertisement

عربي-دولي

من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا

Lebanon 24
21-10-2025 | 16:32
A-
A+
Doc-P-1432367-638966867349617536.webp
Doc-P-1432367-638966867349617536.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعمل أوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية على إعداد خطة سلام من 12 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ، اليوم الاثنين.
Advertisement


وأوضحت الوكالة أن الخطة الجديدة، التي تُنسّقها كييف بالتعاون مع عواصم أوروبية مثل برلين وباريس وبروكسل، تعتمد على تجميد خطوط القتال الحالية كأساس لوقف إطلاق النار، تمهيداً للدخول في مفاوضات سلام شاملة بين موسكو وكييف.


وتشمل مسودة المقترح ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا قد تتضمن إشرافاً دولياً أو تعهداً دفاعياً من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعادة إعمار المناطق المدمّرة باستخدام أموال روسية مجمّدة في أوروبا.


كما تنص البنود على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على موسكو مقابل التزامها بتنفيذ الاتفاق، إلى جانب إنشاء آلية مراقبة دولية قد تشرف عليها الأمم المتحدة أو لجنة مشتركة تضم الولايات المتحدة وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.


وتتضمن البنود أيضاً التزام كييف بعدم شن هجمات داخل الأراضي الروسية خلال فترة الهدنة، واستئناف صادرات الحبوب والطاقة عبر البحر الأسود بضمانات دولية.


ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن المسودة النهائية ستُعرض على مجموعة السبع (G7) قبل نهاية أكتوبر الجاري، وسط تباين في التقديرات حول فرص نجاح المبادرة.


وأكدت الحكومة الأوكرانية أن أي اتفاق سلام "يجب أن يحافظ على وحدة الأراضي الأوكرانية"، مشددة على أن تجميد القتال لا يعني القبول بخسائر دائمة.


في المقابل، لم تصدر موسكو موقفاً رسمياً حتى الآن، لكنها سبق أن رفضت أي خطة ترتكز إلى ما تصفه بالشروط الغربية.
مواضيع ذات صلة
ويتكوف: عرضنا على بعض القادة خطة ترمب المكونة من 21 نقطة للسلام في الشرق الأوسط وغزة
lebanon 24
22/10/2025 03:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس" تعد بدراسة خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
22/10/2025 03:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تؤكد استمرار اتصالاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
22/10/2025 03:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانة واضحة لإنهاء الحرب بعد إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
22/10/2025 03:14:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الأوكرانية

الأوروبي

أوروبا

التزام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:35 | 2025-10-21
16:20 | 2025-10-21
16:20 | 2025-10-21
16:01 | 2025-10-21
16:00 | 2025-10-21
15:43 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24