23
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
9
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا
Lebanon 24
21-10-2025
|
16:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل
أوكرانيا
وعدد من الدول الأوروبية على إعداد خطة سلام من 12 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية
الأوكرانية
المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ، اليوم الاثنين.
Advertisement
وأوضحت الوكالة أن الخطة الجديدة، التي تُنسّقها كييف بالتعاون مع عواصم أوروبية مثل برلين وباريس وبروكسل، تعتمد على تجميد خطوط القتال الحالية كأساس لوقف إطلاق النار، تمهيداً للدخول في مفاوضات سلام شاملة بين
موسكو
وكييف.
وتشمل مسودة المقترح ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا قد تتضمن إشرافاً دولياً أو تعهداً دفاعياً من
الاتحاد الأوروبي
، إضافة إلى إعادة إعمار المناطق المدمّرة باستخدام أموال روسية مجمّدة في
أوروبا
.
كما تنص البنود على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على موسكو مقابل التزامها بتنفيذ الاتفاق، إلى جانب إنشاء آلية مراقبة دولية قد تشرف عليها
الأمم المتحدة
أو لجنة مشتركة تضم
الولايات المتحدة
وروسيا ودول الاتحاد
الأوروبي
.
وتتضمن البنود أيضاً
التزام
كييف بعدم شن هجمات داخل الأراضي الروسية خلال فترة الهدنة، واستئناف صادرات الحبوب والطاقة عبر البحر الأسود بضمانات دولية.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن المسودة النهائية ستُعرض على مجموعة السبع (G7) قبل نهاية أكتوبر الجاري، وسط تباين في التقديرات حول فرص نجاح المبادرة.
وأكدت الحكومة الأوكرانية أن أي اتفاق سلام "يجب أن يحافظ على وحدة الأراضي الأوكرانية"، مشددة على أن تجميد القتال لا يعني القبول بخسائر دائمة.
في المقابل، لم تصدر موسكو موقفاً رسمياً حتى الآن، لكنها سبق أن رفضت أي خطة ترتكز إلى ما تصفه بالشروط الغربية.
مواضيع ذات صلة
ويتكوف: عرضنا على بعض القادة خطة ترمب المكونة من 21 نقطة للسلام في الشرق الأوسط وغزة
Lebanon 24
ويتكوف: عرضنا على بعض القادة خطة ترمب المكونة من 21 نقطة للسلام في الشرق الأوسط وغزة
22/10/2025 03:14:57
22/10/2025 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" تعد بدراسة خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
Lebanon 24
"حماس" تعد بدراسة خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
22/10/2025 03:14:57
22/10/2025 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تؤكد استمرار اتصالاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
موسكو تؤكد استمرار اتصالاتها مع واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا
22/10/2025 03:14:57
22/10/2025 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانة واضحة لإنهاء الحرب بعد إطلاق سراح الرهائن
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: حماس تطالب بضمانة واضحة لإنهاء الحرب بعد إطلاق سراح الرهائن
22/10/2025 03:14:57
22/10/2025 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
الأمم المتحدة
الأوكرانية
الأوروبي
أوروبا
التزام
قد يعجبك أيضاً
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
Lebanon 24
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
16:35 | 2025-10-21
21/10/2025 04:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
Lebanon 24
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
16:20 | 2025-10-21
21/10/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
16:20 | 2025-10-21
21/10/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
Lebanon 24
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
16:01 | 2025-10-21
21/10/2025 04:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
Lebanon 24
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
16:00 | 2025-10-21
21/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
Lebanon 24
هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)
01:23 | 2025-10-21
21/10/2025 01:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:35 | 2025-10-21
البنك الدولي يقدّر كلفة إعمار سوريا.. كم بلغت؟
16:20 | 2025-10-21
مصر تصعّد تحذيراتها لإثيوبيا بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة
16:20 | 2025-10-21
بين الدعم المالي والسيادة القانونية.. أوروبا تطرق أبواب الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
16:01 | 2025-10-21
تركيا تمدد مشاركتها في قوات الأمم المتحدة في لبنان
16:00 | 2025-10-21
ذعر في صفوف الحوثيين.. أين اختفت قيادات الصف الأول؟
15:43 | 2025-10-21
حماس تسلّم جثتي أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 03:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24