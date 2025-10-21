من 12 نقطة… أوكرانيا وأوروبا تعدّ خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا

Advertisement

وأوضحت الوكالة أن الخطة الجديدة، التي تُنسّقها كييف بالتعاون مع عواصم أوروبية مثل برلين وباريس وبروكسل، تعتمد على تجميد خطوط القتال الحالية كأساس لوقف إطلاق النار، تمهيداً للدخول في مفاوضات سلام شاملة بين وكييف.وتشمل مسودة المقترح ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا قد تتضمن إشرافاً دولياً أو تعهداً دفاعياً من ، إضافة إلى إعادة إعمار المناطق المدمّرة باستخدام أموال روسية مجمّدة في .كما تنص البنود على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على موسكو مقابل التزامها بتنفيذ الاتفاق، إلى جانب إنشاء آلية مراقبة دولية قد تشرف عليها أو لجنة مشتركة تضم وروسيا ودول الاتحاد .وتتضمن البنود أيضاً كييف بعدم شن هجمات داخل الأراضي الروسية خلال فترة الهدنة، واستئناف صادرات الحبوب والطاقة عبر البحر الأسود بضمانات دولية.ونقلت رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين أن المسودة النهائية ستُعرض على مجموعة السبع (G7) قبل نهاية أكتوبر الجاري، وسط تباين في التقديرات حول فرص نجاح المبادرة.وأكدت الحكومة الأوكرانية أن أي اتفاق سلام "يجب أن يحافظ على وحدة الأراضي الأوكرانية"، مشددة على أن تجميد القتال لا يعني القبول بخسائر دائمة.في المقابل، لم تصدر موسكو موقفاً رسمياً حتى الآن، لكنها سبق أن رفضت أي خطة ترتكز إلى ما تصفه بالشروط الغربية.