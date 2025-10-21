28
عربي-دولي
بعد عامين من الحرب.. إسرائيل تتعرف على جثتين لرهينتين أعيدتا من غزة
Lebanon 24
21-10-2025
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إسرائيل
، الأربعاء، أنها حددت هوية جثتين من الرهائن الذين أعيدوا من غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "
حماس
".
وقال الجيش
الإسرائيلي
، إنه بعد إتمام عملية تحديد الهوية من قِبل
المعهد الوطني للطب الشرعي
، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش عائلة الرقيب أول (احتياط) تمير أدار بأنه قد أعيد للدفن.
ووفقا للمعلومات والاستخبارات المتوفرة لدى الجيش الإسرائيلي، فقد سقط أدار، نائب منسق الأمن وعضو فريق الاستجابة السريعة "نير عوز"، في 7 تشرين الأول 2023، وأسرت
الجبهة الشعبية
لتحرير
فلسطين
جثمانه.
وكان أدار يبلغ من العمر 38 عاما وقت وفاته الذي أعلن عنه في 4 كانون الثاني 2024.
وفي بيان آخر، قال الجيش الإسرائيلي، إنه جرى التعرّف على جثة أرييه زلمانوفيتش.
وأضاف الجيش أن زلمانوفيتش اختطف حيا من منزله في كيبوتس "نير عوز"، من قبل حركة حماس، وقتل في شهر تشرين الثاني 2023.
وبموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، أفرجت حماس في 13 تشرين الأول عن آخر 20 رهينة على قيد الحياة كانت تحتجزهم منذ هجوم العام 2023.
ولا تزال هناك جثامين لرهائن في غزة، إذ تشير حماس إلى صعوبات في إخراجهم من القطاع المدمر بعد عامين من الحرب. (سكاي نيوز)
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24