عربي-دولي
في أول تجربة منذ شهور.. بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه الشرق
Lebanon 24
21-10-2025
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
كوريا الشمالية
الأربعاء صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تجربة صاروخية من نوعها يقْدم عليها
الشمال
منذ أشهر.
وقالت رئاسة هيئة الأركان
الكورية
الجنوبية في بيان إنّ الجيش الكوري
الشمالي
أطلق صاروخا "غير محدّد" باتجاه الشرق.
وهذه أول تجربة لصاروخ بالستي تقدم عليها بيونغ يانغ منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في يونيو وإعلانه عزمه على تحسين العلاقات مع الشمال.
ويأتي إطلاق هذا الصاروخ قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المقرّر عقدها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية يومي 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
وأعرب
ترامب
عن أمله في أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ربما هذا العام، وذلك بعد أن التقاه أكثر من مرة خلال ولايته الأولى.
من جانبه، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن استعداده لاستئناف الاتصالات مع
الولايات المتحدة
إذا ما تخلّت عن فكرة حرمان بلده من أسلحته النووية. (الحدث)
الولايات المتحدة
كوريا الشمالية
دونالد ترامب
