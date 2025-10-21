في أول تجربة منذ شهور.. بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه الشرق

Advertisement

أطلقت الأربعاء صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تجربة صاروخية من نوعها يقْدم عليها منذ أشهر.وقالت رئاسة هيئة الأركان الجنوبية في بيان إنّ الجيش الكوري أطلق صاروخا "غير محدّد" باتجاه الشرق.وهذه أول تجربة لصاروخ بالستي تقدم عليها بيونغ يانغ منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في يونيو وإعلانه عزمه على تحسين العلاقات مع الشمال.ويأتي إطلاق هذا الصاروخ قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المقرّر عقدها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية يومي 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الأميركي .وأعرب عن أمله في أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ربما هذا العام، وذلك بعد أن التقاه أكثر من مرة خلال ولايته الأولى.من جانبه، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن استعداده لاستئناف الاتصالات مع إذا ما تخلّت عن فكرة حرمان بلده من أسلحته النووية. (الحدث)