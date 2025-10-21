Advertisement

عربي-دولي

في أول تجربة منذ شهور.. بيونغ يانغ تطلق صاروخاً بالستياً باتجاه الشرق

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:25
A-
A+
Doc-P-1432411-638967110771532899.jpg
Doc-P-1432411-638967110771532899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت كوريا الشمالية الأربعاء صاروخا بالستيا واحدا على الأقل، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أول تجربة صاروخية من نوعها يقْدم عليها الشمال منذ أشهر.
Advertisement

وقالت رئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان إنّ الجيش الكوري الشمالي أطلق صاروخا "غير محدّد" باتجاه الشرق.

وهذه أول تجربة لصاروخ بالستي تقدم عليها بيونغ يانغ منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ في يونيو وإعلانه عزمه على تحسين العلاقات مع الشمال.

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المقرّر عقدها في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية يومي 31 تشرين الأول و1 تشرين الثاني والتي يتوقع أن يحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعرب ترامب عن أمله في أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ربما هذا العام، وذلك بعد أن التقاه أكثر من مرة خلال ولايته الأولى.

من جانبه، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن استعداده لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة إذا ما تخلّت عن فكرة حرمان بلده من أسلحته النووية. (الحدث)
مواضيع ذات صلة
ساور: تحالف بكين وموسكو وبيونغ يانغ يعيد رسم التوازن العالمي ويكشف هشاشة أميركا
lebanon 24
22/10/2025 11:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق تجربة بحث ذكي لنظام ويندوز
lebanon 24
22/10/2025 11:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المدفعية الإسرائيلية تُطلق قذائف باتجاه حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
lebanon 24
22/10/2025 11:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أندرويد يُطلق 4 ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم
lebanon 24
22/10/2025 11:49:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كوريا الشمالية

دونالد ترامب

الكورية

الشمالي

دونالد

النووي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:14 | 2025-10-22
03:52 | 2025-10-22
03:44 | 2025-10-22
03:43 | 2025-10-22
03:40 | 2025-10-22
03:37 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24