عربي-دولي

مأساة في نيجيريا إثر انفجار شاحنة تسببت بمقتل 29 شخصًا على الأقل

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:45
لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 42 بجروح الثلاثاء جراء انفجار شاحنة صهريج بعد حادث سير في ولاية نيجر بوسط نيجيريا، بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف.
وقال مسؤول محلي إن "شاحنة تنقل الوقود انقلبت وتجمّع الناس لجمع الوقود، ثم انفجرت الشاحنة واندلعت فيها النيران".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعتبر حوادث صهاريج الوقود شائعة في نيجيريا حيث لا تجرى صيانة ملائمة لكثير من الطرق، كما يهرع سكان لتعبئة الوقود المتسرّب من جراء الحوادث التي غالبا ما تنجم عن السرعة الزائدة وعدم التقيّد بقوانين المرور.

وكان الرئيس النيجيري بولا تينوبو ألغى الدعم عن الوقود والضوابط المفروضة على أسعار الصرف لدى توليه المنصب في أيار 2023، وذلك بدعوى إنعاش الاقتصاد، لكن تدابيره أثارت أزمة إذ رفعت تكلفة المعيشة في أكبر دول أفريقيا من حيث التعداد السكاني، مما دفع كثيرا من السكان لخوض مخاطر كبرى في سبيل الحصول على الوقود. (الجزيرة)
