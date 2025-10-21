مأساة في نيجيريا إثر انفجار شاحنة تسببت بمقتل 29 شخصًا على الأقل

Advertisement

لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 42 بجروح الثلاثاء جراء انفجار شاحنة صهريج بعد حادث سير في ولاية نيجر بوسط ، بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف.وقال مسؤول محلي إن "شاحنة تنقل الوقود انقلبت وتجمّع الناس لجمع الوقود، ثم انفجرت الشاحنة واندلعت فيها النيران".وحسب ، تعتبر حوادث صهاريج الوقود شائعة في نيجيريا حيث لا تجرى صيانة ملائمة لكثير من الطرق، كما يهرع سكان لتعبئة الوقود المتسرّب من جراء الحوادث التي غالبا ما تنجم عن السرعة الزائدة وعدم التقيّد بقوانين المرور.وكان الرئيس النيجيري ألغى الدعم عن الوقود والضوابط المفروضة على أسعار الصرف لدى توليه المنصب في أيار 2023، وذلك بدعوى إنعاش الاقتصاد، لكن تدابيره أثارت أزمة إذ رفعت تكلفة المعيشة في أكبر دول من حيث التعداد السكاني، مما دفع كثيرا من السكان لخوض مخاطر كبرى في سبيل الحصول على الوقود. (الجزيرة)