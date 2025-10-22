البحرية الباكستانية تضبط مخدّرات بقيمة تقارب مليار دولار في بحر العرب

Advertisement

أعلنت القوات البحرية المشتركة المتعدّدة الجنسيات (سي إم إف) الثلاثاء أنّ سفينة تابعة للبحرية الباكستانية تعمل في بحر العرب ضبطت مخدّرات تزيد قيمتها عن 972 مليون دولار.وتضمّ القوات البحرية المشتركة المتعدّدة الجنسيات 47 دولة، من بينها والولايات المتّحدة وفرنسا وإسبانيا.وقالت "سي إم إف" في بيان إنّ عناصر من البحرية الباكستانية صعدوا السبت على متن مركب شراعي أول حيث "صادروا أكثر من طنّين من الميثامفيتامين الكريستالي، بقيمة تقديرية تبلغ 822.4 مليون دولار".وأضافت أنّه "بعد أقلّ من 48 ساعة، صعد الطاقم على متن مركب شراعي ثان حيث صادروا 350 كيلوغراما من الميثامفيتامين بقيمة 140 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 كيلوغراما من الكوكايين بقيمة 10 ملايين دولار".ونقل البيان عن القومودور فهد الجويد، قائد قوة المهام المشتركة 150 الذي قاد العملية قوله إنّ هذه العملية "واحدة من أنجح عمليات ضبط المخدّرات" للقوات البحرية المشتركة. وتعمل قوة المهام المشتركة التي تقودها ومقرّها في تحت قيادة القوات البحرية المشتركة.ومهمّة هذه القوة هي مكافحة التجارة غير المشروعة في وخليج عدن والمحيط وحول القرن الأفريقي. (الحدث)