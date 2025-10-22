Advertisement

عربي-دولي

الدعم السريع يهاجم سنار ويقصف مطار الخرطوم بالمسيرات وسط تصعيد خطير

22-10-2025 | 00:16
هاجمت قوات الدعم السريع بالمسيرات مدينة سنار، بينما هدد قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) باستهداف أي طائرة أو مسيرة تقلع من مناطق سيطرة الجيش السوداني أو حتى من دولة جارة.
وجاء ذلك في ختام يوم حافل بالأحداث شهد مهاجمة مطار الخرطوم الدولي بالمسيرات وزيارة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للمطار.

وقال حميدتي إن أي طائرة أو مسيرة تنشط في مناطق سيطرة الجيش هي هدف مشروع وكذلك المطارات التي تقلع منها حتى لو كانت في دولة جارة، على حد قوله.

وأضاف حميدتي أن الدعم السريع سيستهدف الجيش من باب حق الدفاع الشرعي، مشيرا إلى أن قواته ستوقف استهداف الجيش بالمسيرات لمناطق الدعم السريع، ومؤكدا أنه لن يستهدف المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش. (الجزيرة)
