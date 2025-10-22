فنزويلا تعلن دعمها لكولومبيا ضد "ضغوط" واشنطن

Advertisement

أعلنت فنزويلا استعدادها لتقديم الدعم لكولومبيا في مواجهة "الضغوط المتزايدة من "، معتبرة أن تسعى إلى "إذلال وإضعاف" كولومبيا تحت غطاء مكافحة تجارة المخدرات.وفي كلمة بثها التلفزيون الفنزويلي، قال الفنزويلي، بادرينو لوبيز: "يجب أن تعلم كولومبيا أن لديها دعم القوات المسلحة البوليفارية. ويجب أن يعلم الشعب الكولومبي أن لديه من جانبنا دعماً معنويا وماديا، فضلا عن وجود قواتنا المنتشرة على الحدود لمواجهة أي تهديدات قد تستهدف أمن البلدين."وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة "أهانت ليس فقط رئيس كولومبيا، الذي وصفته بأنه تاجر مخدرات، بل أهانت أيضا الشعب الكولومبي بأكمله وجيشه"، مؤكدا أن "أي دولة أو شخص لا يخضع للهيمنة الإمبريالية أمريكية يُعرض لخطر وصمه كمتاجر مخدرات".ووصف هذه السياسة بأنها "استراتيجية عبثية ومهينة تنتقص من ذكاء شعوب أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".وأشار بادرينو لوبيز إلى أن مهمة القوات الفنزويلية تتمثل في "السيطرة على جميع الجماعات التي تولد العنف، وطردها من الأراضي الفنزويلية، وتحييدها عند الضرورة، وذلك ضمن إطار صارم من احترام القانون وحقوق الإنسان".كما انتقد بيترو ما وصفه بـ"الاستخدام المفرط للقوة" من قبل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ضربات جوية أمريكية استهدفت سفنا فنزويلية في 16 أيلول، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا. واعتبر أن الهجوم على قارب صيد في المياه الإقليمية الكولومبية يُعد "جريمة قتل" و"انتهاكا صارخا لسيادة كولومبيا".رداً على ذلك، أعلن وقف جميع المساعدات المقدمة لكولومبيا، وطالب بيترو بـ"وقف إنتاج المخدرات فورا"، محذرا من أن الولايات المتحدة "ستتولى المهمة بنفسها" إذا لم يفعل ذلك.، نفى بيترو الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في تجارة المخدرات، وأمر باستدعاء السفير الكولومبي في واشنطن للتشاور. (روسيا اليوم)