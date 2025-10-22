Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يتوجه إلى السويد لإعلان اتفاق على تصدير أسلحة

Lebanon 24
22-10-2025 | 01:46
يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد، اليوم الأربعاء، حيث سيعلن البلدان اتفاقاً لـ"تصدير" أسلحة، على ما أفادت الحكومة السويدية في بيان.
ويلتقي زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لينكوبينغ المقر العام لشركة "ساب" لصناعات الدفاع التي تنتج مقاتلات "غريبن".

وأضافت الحكومة "في ختام اللقاء، يعقد كريسترسون وزيلينسكي مؤتمراً صحافياً مشتركاً للقيام بإعلان في مجالات صادرات الدفاع".

وكتب كريسترسون على منصة "إكس": "وجود أوكرانيا قوية وقادرة يمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى السويد، وسنواصل الحرص على أن تكون أوكرانيا قادرة على الرد على العدوان الروسي".

والعام الماضي، علقت السويد خططها لإرسال مقاتلات من طراز "غريبن" إلى أوكرانيا، رداً على طلب من الدول الشريكة لإعطاء الأولوية لطائرات إف-16 الأميركية.

يأتي ذلك فيما قال مسؤولان أميركيان ومصدر مطلع إن روسيا جددت شروطها السابقة لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا وذلك في بيان خاص أُرسل إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع تحت اسم "الوثيقة غير الرسمية".

وأضاف أحد المسؤولين الأميركيين أن البيان أعاد التأكيد على مطلب روسيا بالسيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية بالكامل، وهو موقف يتعارض فعلياً مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالي المتمثل في تجميد خطوط المواجهة في مواقعها الحالية. (الحدث)
