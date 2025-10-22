Advertisement

اعتقال رجل بعد اصطدامه بحاجز أمني خارج البيت الأبيض

Lebanon 24
22-10-2025 | 02:01
قالت السلطات إن رجلاً اعتُقل في وقت متأخر من أمس (الثلاثاء) بعد أن صدم بسيارته حاجزاً أمنياً خارج البيت الأبيض.
وقالت وكالة الخدمة السرية الأميركية، إن الرجل اصطدم بالبوابة الأمنية عند مدخل البيت الأبيض الساعة 22:37 مساء يوم الثلاثاء، وألقي القبض عليه على الفور.

وقال مسؤولو الخدمة السرية في بيان، إن المحققين فتشوا سيارته ووجدوها آمنة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ولم تقدِّم السلطات على الفور أي معلومات إضافية عن الحادث أو هوية السائق أو أي دوافع محتملة. (الشرق الأوسط)
