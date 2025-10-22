46 سيناتوراً ديمقراطياً يعارضون ضم إسرائيل لأراضٍ بالضفة

Advertisement

كشف موقع أكسيوس أن 46 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي وجهوا رسالة إلى الرئيس ، عبّروا فيها عن معارضتهم لأي خطوات إسرائيلية لضم أراض أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.وأكد الأعضاء في رسالتهم ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الكارثية التي خلفتها الحرب.كما شددت الرسالة على ضرورة تعزيز الخطوات التي تحفظ جدوى حل الدولتين، مشيرين إلى أن أي خطوات أحادية قد تقوّض الجهود السياسية والدبلوماسية الجارية، وتهدد مستقبل اتفاقيات التطبيع، المعروفة باسم "اتفاقيات أبراهام".وتأتي هذه الدعوة في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة، فقد أبلغ في وقت سابق قادة عربا ومسلمين بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم أراض بالضفة الغربية، إلا أن هذا الالتزام لم يدرج ضمن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.وكتب أعضاء مجلس الشيوخ ، بقيادة السيناتور آدم شيف، في رسالتهم: "نكتب إليكم للتعبير عن دعمنا لتصريحاتكم لأي جهود تبذلها حكومة لضم أراض في الضفة الغربية، ولحث إدارتكم على تعزيز الخطوات الرامية إلى الحفاظ على جدوى حل الدولتين ونجاح اتفاقيات أبراهام".وأضافوا: "نظرا لأن خطتكم لغزة لا تتناول الضفة الغربية، فمن الضروري أن تعزز إدارتكم تصريحاتكم وتؤكد معارضتها للضم".وحذر السيناتورات من أن أي تحرك لضم أراض فلسطينية من شأنه أن "يعرض اتفاقيات أبراهام للخطر"، والتي كانت من "أبرز إنجازات ترامب في ولايته الأولى".كما دعوا في رسالتهم إلى رفض أي إجراءات "تقوّض قابلية التوصل إلى حل تفاوضي للصراع الفلسطيني". (الجزيرة)