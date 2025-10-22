Advertisement

عربي-دولي

محكمة العدل الدولية تصدر حكماً بشأن حصار إسرائيل لغزة

Lebanon 24
22-10-2025 | 02:25
تُصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارا استمر أشهرا عدة على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.
وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضا تقييما للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة.

ويُتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه قد يزيد الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع العدوان على غزة قبل أكثر من عامين، ففي يوليو/تموز من العام الماضي قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية غير قانوني. (الجزيرة)
