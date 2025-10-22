محكمة العدل الدولية تصدر حكماً بشأن حصار إسرائيل لغزة

Advertisement

تُصدر ، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصارا استمر أشهرا عدة على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى .وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضا تقييما للهجمات التي استهدفت موظفي ومرافقها في قطاع غزة.ويُتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه قد يزيد على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع العدوان على غزة قبل أكثر من عامين، ففي يوليو/تموز من العام الماضي قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل الأراضي غير قانوني. (الجزيرة)