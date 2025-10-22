السوداني يؤكد لوزير الخارجية الأميركي حرص العراق على تعزيز التعاون الثنائي

Advertisement

جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم (الأربعاء)، حرص الحكومة على مواصلة زخم التعاون مع ، والمضي قدماً في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية.وقال السوداني خلال اتصال هاتفي مع الأميركي ماركو روبيو، إن الحكومة العراقية «تعمل على توسيع الروابط الاقتصادية وتنمية البيئة الاستثمارية الجاذبة للأعمال، وتهيئة المناخ للاستثمارات والشركات الأميركية في ، بما يجسد الرؤية المشتركة بين البلدين»؛ حسب بيان للحكومة العراقية.وأكد أن «العلاقات الودية بين بغداد وواشنطن، تقوم على الحوار البناء والتواصل المستمر عبر قنوات متعددة، بما يعزز المصالح المشتركة، ويكرس الثقة المتبادلة، في إطار من التشاور والتنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة، وضرورة تجنب أي خطوات أحادية الجانب خارج إطار التواصل والتشاور».كما أكد حرص الحكومة على تعزيز المسار بما يرسخ الاستقرار السياسي، والتنمية المستدامة في العراق.وحسب البيان، تناول الجانبان الاستحقاق الدستوري في الانتخابات المرتقبة في العراق، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، «ومواصلة الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ الشراكة العميقة والمتعددة الأبعاد بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية». (الشرق الأوسط)