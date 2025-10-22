Advertisement

عربي-دولي

زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:43
وقع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر الساعة 05:45 صباحا، في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قضاء أورتاكا في موغلا جنوب - غرب تركيا، بحسب "روسيا اليوم".
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان أن "زلزالا بقوة 4.5 درجات وقع قبالة سواحل قضاء أورتاكا في موغلا في تمام الساعة 05:45".

وأوضحت أن "عمق الزلزال بلغ 34.46 كيلومترا، وعلى بعد 20 كيلومترا من منطقة أورتاكا في البحر الأبيض المتوسط".

وشعر بالهزة أيضا سكان المناطق المحيطة.
