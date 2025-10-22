28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
22-10-2025
|
03:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر الساعة 05:45 صباحا، في
البحر الأبيض المتوسط
قبالة سواحل قضاء أورتاكا في موغلا جنوب -
غرب تركيا
، بحسب "
روسيا اليوم
".
Advertisement
وذكرت
إدارة الكوارث
والطوارئ
التركية
"آفاد" في بيان أن "زلزالا بقوة 4.5 درجات وقع قبالة سواحل قضاء أورتاكا في موغلا في تمام الساعة 05:45".
وأوضحت أن "عمق الزلزال بلغ 34.46 كيلومترا، وعلى بعد 20 كيلومترا من منطقة أورتاكا في
البحر الأبيض
المتوسط".
وشعر بالهزة أيضا سكان المناطق المحيطة.
مواضيع ذات صلة
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته
22/10/2025 14:57:27
22/10/2025 14:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال يضرب إندونيسيا.. وهذه قوته
Lebanon 24
زلزال يضرب إندونيسيا.. وهذه قوته
22/10/2025 14:57:27
22/10/2025 14:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب تركيا
Lebanon 24
رويترز: زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر يضرب تركيا
22/10/2025 14:57:27
22/10/2025 14:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
Lebanon 24
بقوة 4.9 درجات.. زلزال يضرب شمال غرب تركيا
22/10/2025 14:57:27
22/10/2025 14:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر الأبيض المتوسط
إدارة الكوارث
البحر الأبيض
روسيا اليوم
غرب تركيا
التركية
الكوارث
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
العراق يُعلن عن إطلاق خطّة طوارىء شاملة خاصة بالمياه
Lebanon 24
العراق يُعلن عن إطلاق خطّة طوارىء شاملة خاصة بالمياه
07:20 | 2025-10-22
22/10/2025 07:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تستعدّ الولايات المتّحدة للحرب مع الصين وإيران؟
Lebanon 24
هل تستعدّ الولايات المتّحدة للحرب مع الصين وإيران؟
07:00 | 2025-10-22
22/10/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام جديدة تكشف عن حرب غزة.. التفاصيل مروعة
Lebanon 24
أرقام جديدة تكشف عن حرب غزة.. التفاصيل مروعة
06:57 | 2025-10-22
22/10/2025 06:57:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بارز في قطر.. من التقت قيادات "حماس"؟
Lebanon 24
لقاء بارز في قطر.. من التقت قيادات "حماس"؟
06:45 | 2025-10-22
22/10/2025 06:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "اللوفر"... متحف جديد في فرنسا يتعرّض للسرقة! (صورة)
Lebanon 24
بعد "اللوفر"... متحف جديد في فرنسا يتعرّض للسرقة! (صورة)
06:40 | 2025-10-22
22/10/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
Lebanon 24
الكشف عن رفع غادة عون السفر عن صفير لقاء مئة ألف دولار لعشاء"التيار"
22:24 | 2025-10-21
21/10/2025 10:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:20 | 2025-10-22
العراق يُعلن عن إطلاق خطّة طوارىء شاملة خاصة بالمياه
07:00 | 2025-10-22
هل تستعدّ الولايات المتّحدة للحرب مع الصين وإيران؟
06:57 | 2025-10-22
أرقام جديدة تكشف عن حرب غزة.. التفاصيل مروعة
06:45 | 2025-10-22
لقاء بارز في قطر.. من التقت قيادات "حماس"؟
06:40 | 2025-10-22
بعد "اللوفر"... متحف جديد في فرنسا يتعرّض للسرقة! (صورة)
06:16 | 2025-10-22
الكرملين: لا إلغاء للقمة الروسية العربية.. ومواعيد جديدة لم تحدد بعد
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 14:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 14:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 14:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24