زلزال يضرب تركيا.. وهذه قوته

وقع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر الساعة 05:45 صباحا، في قبالة سواحل قضاء أورتاكا في موغلا جنوب - ، بحسب " ".وذكرت والطوارئ "آفاد" في بيان أن "زلزالا بقوة 4.5 درجات وقع قبالة سواحل قضاء أورتاكا في موغلا في تمام الساعة 05:45".وأوضحت أن "عمق الزلزال بلغ 34.46 كيلومترا، وعلى بعد 20 كيلومترا من منطقة أورتاكا في المتوسط".وشعر بالهزة أيضا سكان المناطق المحيطة.