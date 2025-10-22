لليوم الثاني على التوالي.. مسيّرات للدعم السريع تستهدف مطار الخرطوم

Advertisement

أفاد مصدر عسكري بأن مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت الأربعاء لليوم الثاني على التوالي.وأوضح المصدر أن "مسيّرات المليشيا الإرهابية استهدفت مطار الخرطوم مرة أخرى فجر اليوم وتصدت مضاداتنا للمسيرات".وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أغارت طائرات مسيرة على محيط مطار الخرطوم، قبل من الموعد المحدد لإعادة فتح أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.وقال شهود لوكالة "فرانس برس" إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيرة في سماء وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار، بين الرابعة والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2:00-4:00 بتوقيت غرينتش).وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.