عربي-دولي

لليوم الثاني على التوالي.. مسيّرات للدعم السريع تستهدف مطار الخرطوم

Lebanon 24
22-10-2025 | 03:44
Doc-P-1432522-638967268219122073.webp
Doc-P-1432522-638967268219122073.webp photos 0
أفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس بأن مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت الأربعاء مطار الخرطوم لليوم الثاني على التوالي.
وأوضح المصدر أن "مسيّرات المليشيا الإرهابية استهدفت مطار الخرطوم مرة أخرى فجر اليوم وتصدت مضاداتنا للمسيرات".

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أغارت طائرات مسيرة على محيط مطار الخرطوم، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وقال شهود لوكالة "فرانس برس" إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار، بين الرابعة والسادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (2:00-4:00 بتوقيت غرينتش).

وأغلق المطار منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيسان 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.
