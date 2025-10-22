تكريم رمزي.. ترامب يفوز بجائزة "مهندس السلام" بعد خسارته نوبل

Advertisement

فاز مؤخرا الرئيس الأميركي بجائزة "مهندس السلام" التي تمنحها مؤسسة ريتشارد نيكسون وذلك خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء.وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن الجائزة تأتي بمثابة تكريم رمزي لترامب بعد خسارته للسلام، التي مُنحت هذا العام للسياسية الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، رغم تصريحات المتكررة بأنه "الأحق بها" لما وصفه بإنجازاته في إرساء السلام الدولي.وخلال الحفل، قدمت تريشيا نيكسون كوكس، ابنة الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون، الجائزة إلى ترامب، إلى جانب رئيس مجلس السفير كوبرين، والقائم بأعمال أمين الأرشيف الوطني جيم بايرون.وقالت مؤسسة نيكسون في بيان عبر منصة "إكس" إن "سياسة ترامب الخارجية القائمة على مبدأ أميركا أولاً ارتكزت على دبلوماسية شخصية استباقية وفلسفة سلام من خلال القوة".وأكدت أن "نتائجها كانت مبهرة من حيث عدد اتفاقيات وقف إطلاق النار وصفقات السلام التي أبرمها حول العالم".