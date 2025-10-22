28
عربي-دولي
تكريم رمزي.. ترامب يفوز بجائزة "مهندس السلام" بعد خسارته نوبل
Lebanon 24
22-10-2025
|
03:52
فاز مؤخرا الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بجائزة "مهندس السلام" التي تمنحها مؤسسة ريتشارد نيكسون وذلك خلال حفل أقيم في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء.
وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن الجائزة تأتي بمثابة تكريم رمزي لترامب بعد خسارته
جائزة نوبل
للسلام، التي مُنحت هذا العام للسياسية الفنزويلية
المعارضة
ماريا كورينا ماتشادو، رغم تصريحات
ترامب
المتكررة بأنه "الأحق بها" لما وصفه بإنجازاته في إرساء السلام الدولي.
وخلال الحفل، قدمت تريشيا نيكسون كوكس، ابنة الرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون، الجائزة إلى ترامب، إلى جانب رئيس مجلس
إدارة المؤسسة
السفير
روبرت
كوبرين، والقائم بأعمال أمين الأرشيف الوطني جيم بايرون.
وقالت مؤسسة نيكسون في بيان عبر منصة "إكس" إن "سياسة ترامب الخارجية القائمة على مبدأ أميركا أولاً ارتكزت على دبلوماسية شخصية استباقية وفلسفة سلام من خلال القوة".
وأكدت أن "نتائجها كانت مبهرة من حيث عدد اتفاقيات وقف إطلاق النار وصفقات السلام التي أبرمها حول العالم".
