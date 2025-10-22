"الصحة العالمية" تحذّر: نقص المساعدات في غزة كارثي ولا يوصف

Advertisement

حذّر لمنظمة «الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن غزة تشهد «كارثة» صحية ستستمر «لأجيال قادمة».وأكّد تيدروس في تصريحات لشبكة «بي بي سي» ضرورة زيادة المساعدات بشكل كبير للبدء في تلبية الاحتياجات المعقدة لسكان القطاع.ورحّب مدير «الصحة العالمية» باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنه قال إن الزيادة في المساعدات التي تلته كانت أقل من اللازم لإعادة بناء نظام الرعاية الصحية هناك.وأشار إلى أن سكان غزة يعانون المجاعة، وإصابات مدمرة، ونظام رعاية صحية منهاراً، وتفشي أمراض تفاقمت بسبب تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.وتابع: «علاوة على ذلك، هناك قيود على وصول المساعدات الإنسانية، وهذا مزيج مُدمر للغاية، ما يجعل الوضع كارثياً بشكل لا يوصف».وأكمل قائلاً: «إذا أضفنا المجاعة إلى مشكلة الصحة النفسية التي نراها متفشية في القطاع، فسنرى أزمةً طويلة الأمد ستستمر لأجيال قادمة».وأعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، أن شاحنات تحمل أكثر من 6700 طن من الغذاء دخلت منذ 10 تشرين الأول، إلا أن هذا الرقم لا يزال أقل بكثير من هدفه البالغ 2000 طن يومياً.وقال الدكتور تيدروس إن 600 شاحنة مساعدات تحتاج إلى الوصول إلى غزة يومياً، ولكن المتوسط الحالي يتراوح بين 200 و300 شاحنة.ودعا إلى عدم فرض شروط على إيصال المساعدات، مؤكداً ضرورة «فصل المساعدات عن الصراع الأوسع».وأضاف أن جميع المعابر المتاحة ضرورية لإيصال مساعدات كافية إلى غزة، كما طالب إسرائيل بالسماح لمنظمات الإغاثة التي رُفض تسجيلها سابقاً بالعودة إلى القطاع، قائلاً: «لا يمكن تحقيق استجابة موسعة دون من يستطيعون التنفيذ على الأرض».وأشار إلى أن المساعدات المخصصة لإصلاح النظام الصحي في غزة صودرت عند الحدود، بدعوى من السلطات بأنها قد تُستخدم لأغراض عسكرية.وأضاف قائلاً: «عند إنشاء مستشفى ميداني، لا بد من توفر القماش والأعمدة اللازمة للخيام، لكن إذا تمت مصادرة الأعمدة بحجة إمكانية استخدامها لأغراض مزدوجة، فلن يكون من الممكن إقامة الخيمة أصلاً».وأشار تيدروس إلى أن «آلاف ينتظرون رحلات الإجلاء الطبي الأسبوعية، على الرغم من عدم إقلاع أي منها منذ أسبوعين بسبب الأعياد في إسرائيل». وقال إن 700 شخص لقوا حتفهم سابقاً أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي، ودعا إلى زيادة عدد الرحلات. (الشرق الأوسط)