اشتباكات في سوريا مع "مسلحين فرنسيين".. هذه قصتهم

ضجت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بأنباء تفيد عن وقوع اشتباكاتٍ مسلحة عنيفة بين القوات ومقاتلين "فرنسيين" من أصول أفريقية في إدلب بسوريا، ما طرح تساؤلات عن حقيقة ما يجري وأسبابه.

معلومات حصل عليها " " من مصادر سوريّة كشفت أنّ "الاشتباكات اندلعت خلال محاولة القوات السورية اعتقال زعيم المقاتلين الفرنسيين الذين يتمركزون في إدلب وتحديداً في مخيم الفرنسيين حيث ينتمون إلى ما يُسمى بكتيبة الغرباء".



وكشفت المعلومات أنّ القوات السورية تتحدث عن أنّ الإشتباكات أسبابها "جنائية"، لكنّ الأمور أكبر من ذلك، وأساسها مواجهة عشرات المقاتلين الفرنسيين الذين كانوا ينتمون سابقاً إلى .