خاص
اشتباكات في سوريا مع "مسلحين فرنسيين".. هذه قصتهم
Lebanon 24
22-10-2025
|
05:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضجت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، بأنباء تفيد عن وقوع اشتباكاتٍ مسلحة عنيفة بين القوات
السورية
ومقاتلين "فرنسيين" من أصول أفريقية في إدلب بسوريا، ما طرح تساؤلات عن حقيقة ما يجري وأسبابه.
معلومات حصل عليها
"
لبنان24
"
من مصادر سوريّة كشفت أنّ "الاشتباكات اندلعت خلال محاولة القوات السورية اعتقال زعيم المقاتلين الفرنسيين الذين يتمركزون في إدلب وتحديداً في مخيم الفرنسيين حيث ينتمون إلى ما يُسمى بكتيبة الغرباء".
وكشفت المعلومات أنّ القوات السورية تتحدث عن أنّ الإشتباكات أسبابها "جنائية"، لكنّ الأمور أكبر من ذلك، وأساسها مواجهة عشرات المقاتلين الفرنسيين الذين كانوا ينتمون سابقاً إلى
هيئة تحرير الشام
.
وأوضحت المعلومات أنَّ عدد هؤلاء المسلحين يُقدّر بالعشرات، ولديهم أسلحة ثقيلة ورشاشات متوسطة.
