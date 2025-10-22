27
أرقام جديدة تكشف عن حرب غزة.. التفاصيل مروعة
Lebanon 24
22-10-2025
|
06:57
A-
A+
photos
نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريراً جديداً قال فيه إنّ آثار جريمة الإبادة الجماعية في
قطاع غزة
لم تستثنِ أحداً من سكان القطاع.
وبحسب إحصاءات فريق الأورومتوسطي، قتل الجيش
الإسرائيلي
، على مدار أكثر من عامين، نحو 75190 فلسطينياً في قطاع غزة، بينهم ما لا يقلّ عن 70248 منهم (أو 90%) مدنيون، بمن في ذلك 21310 أطفال (30% من إجمالي الضحايا)، و13987 امرأة (20% من إجمالي الضحايا).
ووثّق المرصد الأورومتوسطي إصابة نحو 173200 فلسطينيّ في قطاع غزة، يُعاني عشرات الآلاف منهم من إعاقات دائمة أو إصابات بالغة، تشمل حالات بتر في الأطراف، وحروقاً شديدة، وتشوّهات جسدية، وإصابات في العمود الفقري والعينين، إلى جانب اضطرابات نفسية حادّة ناجمة عن الصدمات المتكررة، وفقدان الأحباء والمنازل.
وبيّنت الإحصاءات أن نحو 40 ألف شخص أصيبوا بإعاقات دائمة أو طويلة الأمد، منهم ما يقرب من 21 ألف طفل، وتنوّعت الإعاقات بين 76% في الأطراف العلوية، و24% في الأطراف السفلية.
وإلى جانب ذلك، وُثِّق وجود نحو 45 ألفاً و600 طفل يتيم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما نتيجة الهجمات العسكرية
الإسرائيلية
، فيما لا يزال آلاف الأطفال يجهلون مصير ذويهم بسبب وجود آلاف المفقودين، إما تحت الأنقاض أو داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية.
وكنتيجة مباشرة لجريمة التجويع التي تنتهجها
إسرائيل
ضد سكان قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية، وثّق المرصد وفاة 482 فلسطينياً بسبب سوء التغذية، بينهم 160 طفلاً، كما لا يزال جميع سكان القطاع (100%) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، رغم سماح إسرائيل بدخول محدود للبضائع والمساعدات الإنسانية، في ظلّ استمرار القيود المفروضة على المعابر ومنع إدخال
المواد الغذائية الأساسية
.
وبيّن الأورومتوسطي أن سكان القطاع بأكملهم، بلا استثناء، تعرّضوا لصدمات نفسية بدرجات متفاوتة، وأن هذا التعرض المتواصل للعنف أدّى إلى ما يمكن وصفه بإجهاد نفسي جماعي، إذ تُصاب المجتمعات بكاملها باضطرابات مترابطة نتيجة الكارثة المستمرة.
