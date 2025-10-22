Advertisement

عربي-دولي

الناطقة باسم الحكومة الفرنسية: "حماس" تستعيد السيطرة على غزة

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:35
A-
A+
Doc-P-1432681-638967479202261982.jpeg
Doc-P-1432681-638967479202261982.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون، بعد اجتماع مجلس الوزراء، إنّ "حركة "حماس" تستعيد السيطرة على القطاع وإداراته، وتشنّ حملة قمع ضدّ معارضيها، بعدما أوحى لها الأميركيون بأنها ستحظى ببعض الوقت لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة".
Advertisement

وأضافت بريجون: "في هذا السياق، من الضروري تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مع الأولويات الثلاث الإنسانية، والأمنية، وأخيراً المتعلقة بالحكم". (العربية)
مواضيع ذات صلة
الناطقة باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
22/10/2025 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فرض "حرية الحركة" يُحكم السيطرة الفرنسية على "اليونيفيل"
lebanon 24
22/10/2025 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: سعي نتنياهو للسيطرة على قطاع غزة وتشكيل حكومة فيه هو "وهم خالص"
lebanon 24
22/10/2025 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الفرنسية: حماس تشن حملة قمع ضد معارضيها في غزة
lebanon 24
22/10/2025 17:43:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة الفرنسية

مجلس الوزراء

الفرنسية

قطاع غزة

باسم ال

ساني

بريج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2025-10-22
10:30 | 2025-10-22
10:29 | 2025-10-22
10:17 | 2025-10-22
10:00 | 2025-10-22
09:23 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24