الناطقة باسم الحكومة الفرنسية: "حماس" تستعيد السيطرة على غزة

قالت الناطقة باسم مود بريجون، بعد اجتماع ، إنّ "حركة " " تستعيد السيطرة على القطاع وإداراته، وتشنّ حملة قمع ضدّ معارضيها، بعدما أوحى لها الأميركيون بأنها ستحظى ببعض الوقت لتحقيق الاستقرار في ".

وأضافت بريجون: "في هذا السياق، من الضروري تطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مع الأولويات الثلاث الإنسانية، والأمنية، وأخيراً المتعلقة بالحكم". (العربية)