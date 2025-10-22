Advertisement

تم توقيفه وهذه صورته.. تعرّفوا إلى أبرز مُجرمي "سجن صيدنايا"

22-10-2025 | 12:24
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، أن فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق نفّذ عملية محكمة عقب متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله، الذي وُصف في البيان بـ"المجرم" المتورط في انتهاكات جسيمة.
وذكرت الوزارة أنّ أكرم سلوم تولّى منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015 إبّان حكم النظام السابق، وكان مسؤولاً مباشراً عن تنفيذ عمليات تصفية بحق المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري خلال فترة توليه منصبه.


وأضافت الوزارة أن الموقوف أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
 
 
