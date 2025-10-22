Advertisement

عربي-دولي

بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بحقها... هكذا ردّت إسرائيل!

Lebanon 24
22-10-2025 | 12:28
A-
A+
Doc-P-1432745-638967584062098598.jpg
Doc-P-1432745-638967584062098598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رفضت إسرائيل حكماً أصدرته محكمة العدل الدولية يُلزمها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان تلبية "الاحتياجات الأساسية" للسكان هناك.
Advertisement


كما أشارت المحكمة إلى أن إسرائيل لم تقدّم أدلة تثبت ادعاءاتها حول ارتباط موظفين في وكالة "الأونروا" بحركة حماس.


وفي تعليق على القرار، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، عبر منصة "إكس": "ترفض إسرائيل قطعيا "الرأي الاستشاري" الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي كان متوقعا تماما منذ البداية بشأن الأونروا"، معتبرا أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".
مواضيع ذات صلة
محكمة العدل الدولية تصدر حكماً بشأن حصار إسرائيل لغزة
lebanon 24
23/10/2025 02:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إسرائيل تواجه قضية أمام "محكمة العدل الدولية" والأدلة آخذة في التزايد
lebanon 24
23/10/2025 02:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة دبلوماسية بين مالي والجزائر تصل إلى محكمة العدل الدولية!
lebanon 24
23/10/2025 02:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة العدل الدولية تُصدر سلسلة من القرارات التاريخية ضد إسرائيل.. إليكم مضمونها
lebanon 24
23/10/2025 02:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الإسرائيلية

محكمة العدل الدولية

وزارة الخارجية

العدل الدولية

محكمة العدل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-10-22
16:52 | 2025-10-22
16:44 | 2025-10-22
16:10 | 2025-10-22
16:05 | 2025-10-22
15:45 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24