Advertisement

عربي-دولي

الضفة الغربية تُستدرج إلى "إسرائيل الكبرى"

Lebanon 24
22-10-2025 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1432768-638967619459613998.webp
Doc-P-1432768-638967619459613998.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا سياسيًا جديدًا نحو ضم الأراضي الفلسطينية.
Advertisement

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فقد أُقرّ المقترح بأغلبية ضئيلة بلغت 25 صوتًا مؤيدًا مقابل 24 معارضًا.

وفي أول تعليق على القرار، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنّ "وقت فرض السيادة على الضفة حان الآن"، في حين انتقد حزب الليكود الحاكم المشروع، واصفًا إياه بـ"الإستعراضي الذي قد يضرّ بعلاقات إسرائيل مع واشنطن"، مضيفًا أن "السيادة الحقيقية تُترجم بالأفعال من خلال البناء والاستيطان، لا عبر القوانين".

وتأتي هذه الخطوة في ظلّ ضغوط متزايدة داخل الحكومة الإسرائيلية من وزراء وأعضاء كنيست يدفعون باتجاه فرض السيادة الكاملة على الضفة، وهو ما من شأنه إغلاق الباب نهائيًا أمام أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلًا.

من جانبها، حذّرت الإذاعة الإسرائيلية من أن تمرير القانون قد يثير أزمة دبلوماسية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن كانت الإدارة الأميركية قد نبّهت تل أبيب سرًّا وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" من المضي في ضم الضفة الغربية، في أعقاب اعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين.

يُذكر أن الكنيست كان قد صادق في يوليو/تموز الماضي على مقترح مماثل بضم الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتًا من أصل 120، ما أثار موجة تنديد فلسطينية ودولية واسعة.

وفي السياق، قالت حركة حماس إن تصويت الكنيست على مشروعي قانوني ضمّ الضفة وفرض السيادة عليها "يمثل الوجه الاستعماري القبيح للإحتلال، ومحاولة باطلة لشرعنة الاستيطان وفرض أمر واقع على الأرض".
 
مواضيع ذات صلة
الخارجية الألمانية: موقفنا ثابت بدعم حل الدولتين والاستيطان في الضفة الغربية يشكل عقبة كبيرة أمامه
lebanon 24
23/10/2025 02:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تحذّر: ضمّ الضفة الغربية "خط أحمر واضح"
lebanon 24
23/10/2025 02:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الأونروا في الضفة الغربية: التدمير والتهجير القسري مستمران في شمال الضفة الغربية المحتلة
lebanon 24
23/10/2025 02:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: سنواجه إسرائيل بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية ردًّا على محاولات ضم الضفة الغربية
lebanon 24
23/10/2025 02:04:23 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

دبلوماسي

الأوروبي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:53 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:52 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-10-22
16:52 | 2025-10-22
16:44 | 2025-10-22
16:10 | 2025-10-22
16:05 | 2025-10-22
15:45 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24