بعد قرار العدل الدولية ضد إسرائيل.. هذا ما قالته حماس

رحّبت حركة "حماس
" بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية
اليوم الأربعاء، والذي اعتبرت أنه يدحض المزاعم الإسرائيلية
ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(الأونروا)، ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به الوكالة في إغاثة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة
.
وأكدت الحركة في بيان أنّ المحكمة الدولية
شددت على حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، معتبرة أنّ هذا المبدأ يفضح سياسات الاحتلال الإسرائيلي
الذي "يتعمّد تجويع الفلسطينيين، ويرتكب بذلك شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.
وأشار البيان إلى أنّ قرار المحكمة ألزم إسرائيل
بصفتها قوة احتلال بالامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية
المحتلة، ما يشكل بحسب الحركة ضربة لمحاولات شرعنة الاستيطان وفرض الأمر الواقع بالقوة.
كما شددت "حماس" على أنّ تأكيد المحكمة ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة هو دعوة صريحة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع الاحتلال من تسييسها أو استخدامها أداة ضغط على المدنيين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت مؤخراً مجموعة من القرارات التاريخية تلزم إسرائيل بوقف تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في المناطق المحتلة دون عوائق.