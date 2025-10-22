بعد قرار العدل الدولية ضد إسرائيل.. هذا ما قالته حماس

Advertisement

رحّبت حركة " " بالرأي الاستشاري الصادر عن اليوم الأربعاء، والذي اعتبرت أنه يدحض المزاعم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ويؤكد في الوقت نفسه على أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به الوكالة في إغاثة الشعب الفلسطيني، خصوصاً في .وأكدت الحركة في بيان أنّ شددت على حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، معتبرة أنّ هذا المبدأ يفضح سياسات الذي "يتعمّد تجويع الفلسطينيين، ويرتكب بذلك شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.وأشار البيان إلى أنّ قرار المحكمة ألزم بصفتها قوة احتلال بالامتناع عن تطبيق قوانينها على الأراضي المحتلة، ما يشكل بحسب الحركة ضربة لمحاولات شرعنة الاستيطان وفرض الأمر الواقع بالقوة.كما شددت "حماس" على أنّ تأكيد المحكمة ضرورة تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في غزة هو دعوة صريحة للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ومنع الاحتلال من تسييسها أو استخدامها أداة ضغط على المدنيين.وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت مؤخراً مجموعة من القرارات التاريخية تلزم إسرائيل بوقف تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في المناطق المحتلة دون عوائق.