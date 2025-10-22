الإصابات بالآلاف والوفيات تتصاعد... وباء يجتاح إسرائيل بسرعة قياسية!

Advertisement

أعلنت عن تفشّي وباء الحصبة بوتيرة متسارعة في البلاد، مع تسجيل نحو 1880 إصابة مؤكدة منذ بدء انتشار المرض في فصل الربيع، وسط تقديرات تشير إلى أن العدد الفعلي للحالات قد يكون أعلى بكثير.وأفادت الوزارة بأن الوباء أسفر حتى الآن عن سبع وفيات، جميعها لأطفال دون سنّ العامين والنصف، فيما نُقل 562 مصاباً إلى المستشفيات، معظمهم من الأطفال، بينهم 53 حالة استدعت دخول العناية المركزة، وسبع حالات احتاجت إلى أجهزة دعم الحياة، ولا يزال طفل واحد في حالة حرجة.وبحسب الوزارة، بدأ التفشي في مدن وبيت شيمش وبني برك في نيسان الماضي، قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى، حيث تُصنَّف حالياً تسع مدن كمراكز نشطة لتفشي الحصبة.وأكدت أن معظم المصابين، بما في ذلك جميع الحالات الخطيرة والوفيات، لم يتلقوا اللقاح المضاد للمرض، مشيرة إلى أن "الوقاية كانت ممكنة بلقاح بسيط وفعّال".وفي مواجهة هذا التفشي، أطلقت السلطات حملة وطنية موسّعة لرفع معدلات التطعيم، تهدف إلى الوصول بنسبة التغطية إلى 95% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وستة أعوام.ومنذ بدء الحملة، تم إعطاء أكثر من 216 ألف جرعة لقاح في مختلف أنحاء ، ما ساهم في رفع معدل التطعيم للجرعة الأولى من 83% إلى 89%.وسجّلت المدن الأكثر تأثراً بالوباء قفزات كبيرة في نسب التطعيم، إذ ارتفعت النسبة في بيت شيمش بنسبة 630% وفي القدس بنسبة 500%، في مؤشر على تجاوب واسع مع الحملة الصحية الطارئة. (روسيا اليوم)