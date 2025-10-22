تقديرات تربك تل أبيب...العمق الإسرائيلي في مرمى الصواريخ من جديد؟

Advertisement

أفادت تقديرات أمنية في بأن حركة ما زالت تحتفظ بقدرات صاروخية معتبرة تُمكّنها من استهداف العمق ، رغم مرور عامين على الحرب في .ونقلت قناة “ 12” عن مصادر أمنية قولها إن الحركة تُخزّن أكثر من 10 آلاف صاروخ بعيد المدى، بعضها ما زال في حالة تشغيلية تسمح بالإطلاق الفوري، مشيرةً إلى أن حماس نجحت في الحفاظ على أكثر من نصف شبكة أنفاقها التي شكّلت عمودها الفقري خلال القتال.وأوضحت التقارير أن العمليات العسكرية المتواصلة منذ عامين أضعفت قدرات الحركة لكنها لم تُنهِها، إذ ما زالت الأنفاق والبنى التحتية تُشكّل مركز الثقل الأساسي لقيادتها العسكرية.وبحسب دوائر أمنية إسرائيلية، تعرّضت لضربات قاسية، إذ فقدت نحو 60% من معداتها القتالية وتكبدت خسائر بشرية كبيرة بعد مقتل ما يزيد على 280 قائدًا ميدانيًا من المستوى المتوسط، مما أجبر الحركة على إعادة ترتيب صفوفها عبر عناصر شابة محدودة الخبرة.وأشارت التقديرات إلى أن قوة النخبة التابعة لحماس، التي قاد عناصرها هجوم السابع من أكتوبر، تكبّدت خسائر فادحة بعد مقتل معظم قادتها الميدانيين، ما دفعها إلى دمج السرايا المتبقية وتجنيد بضع مئات من المقاتلين الجدد لتعويض النقص في صفوفها.ورغم هذا التراجع، تقرّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الحركة لا تزال تحتفظ ببنية قادرة على المناورة والمفاجأة، وأنها تستثمر شبكاتها التحتية وقدراتها على التخفي لإعادة بناء قوتها تدريجيًا، ما يجعل الحسم العسكري الكامل في غزة هدفًا مؤجلاً لا يبدو قريب المنال