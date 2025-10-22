شبكة "سي بي إس" تكشف: زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى واشنطن لتوقيع اتفاقيات كبرى

Advertisement

كشفت شبكة “سي بي إس نيوز”، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان يستعد للقيام بزيارة رسمية إلى في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للقاء الرئيس الأميركي ، في أول زيارة له إلى خلال الولاية الثانية للرئيس.وبحسب الشبكة، سيُخصص اللقاء لمناقشة الصفقات التي تم التباحث بشأنها في مايو الماضي، إلى جانب ملفات التعاون العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.وأشارت المصادر إلى أن التحضيرات جارية لإقامة حفل توقيع رسمي خلال الزيارة، غير أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد التنسيق بين الرياض وواشنطن.وفي السياق نفسه، أفادت وكالة “بلومبيرغ” أن الزيارة ستتخللها توقيع اتفاقيات استراتيجية تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع والتعاون والتجارة، في خطوة تُعزّز مسار الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.وتأتي الزيارة المرتقبة بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي توسطت فيه إدارة وأشادت بدوره ، ما يعكس، بحسب مراقبين، رغبة الطرفين في تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في المنطقة.