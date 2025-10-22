Advertisement

عربي-دولي

شبكة "سي بي إس" تكشف: زيارة مرتقبة لمحمد بن سلمان إلى واشنطن لتوقيع اتفاقيات كبرى

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:05
كشفت شبكة “سي بي إس نيوز”، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستعد للقيام بزيارة رسمية إلى البيت الأبيض في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول زيارة له إلى واشنطن خلال الولاية الثانية للرئيس.
وبحسب الشبكة، سيُخصص اللقاء لمناقشة الصفقات التي تم التباحث بشأنها في مايو الماضي، إلى جانب ملفات التعاون العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن التحضيرات جارية لإقامة حفل توقيع رسمي خلال الزيارة، غير أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد التنسيق بين الرياض وواشنطن.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة “بلومبيرغ” أن الزيارة ستتخللها توقيع اتفاقيات استراتيجية تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع والتعاون النووي والتجارة، في خطوة تُعزّز مسار الشراكة الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.

وتأتي الزيارة المرتقبة بعد أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي توسطت فيه إدارة ترامب وأشادت بدوره المملكة العربية السعودية، ما يعكس، بحسب مراقبين، رغبة الطرفين في تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في المنطقة.
 
