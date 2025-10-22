Advertisement

عربي-دولي

البحر يبتلع أحلامهم.. مصرع 40 مهاجراً قبالة سواحل تونس

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:10
لقي 40 مهاجراً غير شرعي مصرعهم، بينهم رضع، غرقاً قبالة سواحل تونس، الأربعاء، فيما تم إنقاذ 30 آخرين، وفق ما أفاد متحدث قضائي لوكالة "فرانس برس".
وأوضح وليد شطبري، الناطق باسم محكمة محافظة المهدية، أن الحادث وقع فجر الأربعاء، وكان على متن المركب في البداية نحو 70 شخصاً، بحسب الأبحاث الأولية.

وأشار إلى أن المهاجرين ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن المنطقة الوسطى في البحر المتوسط تعد من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث سجلت وفاة أو اختفاء أكثر من 32 ألف شخص منذ عام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتعد تونس، القريبة بأقل من 150 كيلومتراً من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وليبيا المجاورة، إحدى النقاط الرئيسية لانطلاق المهاجرين من شمال إفريقيا نحو أوروبا.

وفي آذار الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف جهودها لضمان "العودة الطوعية" للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم. (ارم نيوز)
