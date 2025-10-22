البحر يبتلع أحلامهم.. مصرع 40 مهاجراً قبالة سواحل تونس

Advertisement

لقي 40 مهاجراً غير شرعي مصرعهم، بينهم رضع، غرقاً قبالة سواحل ، الأربعاء، فيما تم إنقاذ 30 آخرين، وفق ما أفاد متحدث قضائي لوكالة "فرانس برس".وأوضح وليد شطبري، الناطق باسم محكمة محافظة المهدية، أن الحادث وقع فجر الأربعاء، وكان على متن المركب في البداية نحو 70 شخصاً، بحسب الأبحاث الأولية.وأشار إلى أن المهاجرين ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن المنطقة الوسطى في تعد من أخطر طرق الهجرة في العالم، حيث سجلت وفاة أو اختفاء أكثر من 32 ألف شخص منذ عام 2014، وفق المنظمة الدولية للهجرة.وتعد تونس، القريبة بأقل من 150 كيلومتراً من لامبيدوسا وليبيا المجاورة، إحدى النقاط الرئيسية لانطلاق المهاجرين من شمال إفريقيا نحو .وفي آذار الماضي، دعا الرئيس قيس سعيّد المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف جهودها لضمان "العودة الطوعية" للمهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم. (ارم نيوز)