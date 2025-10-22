من سرق الحلم الأمريكي و صنعه على الطريقة الصينية؟

Advertisement

ذكرت صحيفة “ تايمز” أن وادي السيليكون يعيش حالة من الحسد تجاه ، التي تحوّلت إلى رمز عالمي للسرعة والكفاءة في الابتكار والبنية التحتية، ما يعكس، وفق الصحيفة، أزمة هوية داخل نفسها.فبينما يتباهى الصينيون ببناء الجسور والسكك الحديدية عالية السرعة وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة مثل “ديب سيك”، يشتكي رواد التكنولوجيا الأمريكيون من تراجع البنية التحتية وبطء القوانين التنظيمية، وحتّى من عجز الاقتصاد عن إنتاج أبسط المكوّنات الصناعية.وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الشركات بدأت تتبنّى ثقافة العمل “996” (من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ستة أيام أسبوعيًا)، فيما يدعو مستثمرون مثل “أندريسن هورويتز” إلى استلهام التجربة الصينية في التنفيذ السريع.وترى الكاتبة أفرا وانغ أن الحسد من الصين ليس مجرد إعجاب تكنولوجي، بل أزمة هوية أمريكية، إذ لم تعد المصدر الوحيد للمستقبل.أما شميت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ، فدعا وادي السيليكون إلى التعلم من البراغماتية الصينية في دمج بالحياة اليومية، محذرًا من أن الطموح الأمريكي المثالي لا يصنع واقعًا ملموسًا كما تفعل الصين.