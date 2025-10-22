الحرائق تلاحق مصافي أوروبا.. النيران تشتعل في ثالث منشأة نفطية خلال يومين

Advertisement

اندلع حريق ضخم في مصفاة نفط بمدينة براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا التابعة لشركة MOL Group الهنغارية، والتي تُعالج الخام الروسي المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا". ويعد هذا الحريق الثالث خلال يومين فقط في مصافٍ أوروبية تعمل على تكرير ، ما أثار مخاوف من تأثيرات متزايدة على سوق الوقود في القارة.ويأتي الحريق بعد انفجار مصفاة تابعة لشركة "لوك أويل" في رومانيا يوم الاثنين، واندلاع النيران في أكبر مجمع نفطي هنغاري ليلة الثلاثاء، وكلاهما ضمن مجموعة MOL Group.وتُعد مصفاة براتيسلافا من المنشآت الحيوية في الوسطى، إذ تُكرّر نحو 124 ألف برميل يومياً، وتُصدّر جزءاً كبيراً من إنتاجها إلى دول أوروبية أخرى. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 82% من واردات النفط السلوفاكية تأتي من ، بواقع 4.2 مليون طن سنوياً.ورغم أن أسباب الحريق لم تُعرف بعد، تواصل السلطات السلوفاكية تحقيقاتها لتحديد ملابساته، في وقتٍ يرى فيه مراقبون أن تكرار الحرائق في منشآت نفطية أوروبية خلال 48 ساعة يطرح تساؤلات حول أمن الطاقة وسلامة البنية التحتية في القارة. (روسيا اليوم)