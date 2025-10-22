Advertisement

إقتصاد

الحرائق تلاحق مصافي أوروبا.. النيران تشتعل في ثالث منشأة نفطية خلال يومين

Lebanon 24
22-10-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1432823-638967745163380273.jpg
Doc-P-1432823-638967745163380273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق ضخم في مصفاة نفط بمدينة براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا التابعة لشركة MOL Group الهنغارية، والتي تُعالج النفط الخام الروسي المنقول عبر خط أنابيب "دروجبا". ويعد هذا الحريق الثالث خلال يومين فقط في مصافٍ أوروبية تعمل على تكرير النفط الروسي، ما أثار مخاوف من تأثيرات متزايدة على سوق الوقود في القارة.
Advertisement

ويأتي الحريق بعد انفجار مصفاة تابعة لشركة "لوك أويل" في رومانيا يوم الاثنين، واندلاع النيران في أكبر مجمع نفطي هنغاري ليلة الثلاثاء، وكلاهما ضمن مجموعة MOL Group.

وتُعد مصفاة براتيسلافا من المنشآت الحيوية في أوروبا الوسطى، إذ تُكرّر نحو 124 ألف برميل يومياً، وتُصدّر جزءاً كبيراً من إنتاجها إلى دول أوروبية أخرى. وتشير البيانات الرسمية إلى أن 82% من واردات النفط السلوفاكية تأتي من روسيا، بواقع 4.2 مليون طن سنوياً.

ورغم أن أسباب الحريق لم تُعرف بعد، تواصل السلطات السلوفاكية تحقيقاتها لتحديد ملابساته، في وقتٍ يرى فيه مراقبون أن تكرار الحرائق في منشآت نفطية أوروبية خلال 48 ساعة يطرح تساؤلات حول أمن الطاقة وسلامة البنية التحتية في القارة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
حاكم منطقة لينينغراد الروسية: تعرض مصفاة كيريشي النفطية لحريق تم إخماده بعد سقوط حطام طائرة مسيّرة
lebanon 24
23/10/2025 02:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: حطام طائرة مسيّرة تسبب في اندلاع حريق بإحدى وحدات مصفاة أفيبسكي للنفط في جنوب روسيا
lebanon 24
23/10/2025 02:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: ضربنا مصفاة ساراتوف النفطية بروسيا
lebanon 24
23/10/2025 02:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأوكراني: دمرنا نحو 20% من مصافي النفط والغاز داخل روسيا وسنواصل استهداف العمق الروسي
lebanon 24
23/10/2025 02:05:25 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

النفط الروسي

روسيا اليوم

برميل يوميا

أوروبي

روسيا

النفط

الروس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:53 | 2025-10-22
16:44 | 2025-10-22
16:10 | 2025-10-22
16:05 | 2025-10-22
15:45 | 2025-10-22
15:34 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24