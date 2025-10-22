29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: العقوبات "رسالة عقلانية" لبوتين ونافذة نحو التفاوض
Lebanon 24
22-10-2025
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أمس الأربعاء، أن
العقوبات
الجديدة التي فرضتها
واشنطن
على
موسكو
تهدف إلى دفع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى "التصرف بعقلانية"، مشيرًا إلى أمله في أن تُرفع قريبًا حال أبدت
روسيا
استعدادًا حقيقيًا للتفاوض بشأن الحرب في
أوكرانيا
.
Advertisement
وقال
ترامب
، خلال استقباله
الأمين العام
لحلف شمال الأطلسي مارك روته في
البيت الأبيض
، إن بلاده فرضت عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وهما "روسنفت" و"لوك أويل"، بسبب "عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب"، مضيفًا أن هذه الإجراءات "ضرورية لكنها مؤقتة".
وأضاف ترامب: "لقد حان الوقت لمعاقبة روسيا، لكنني آمل أن لا تدوم هذه العقوبات طويلًا"، مشيرًا إلى أنه "كان مستعدًا للاجتماع مع بوتين، لكنه ألغى اللقاء لأنه لم يرَ جدوى من عقده في الوقت الراهن".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بوتين يبدو اليوم "أكثر استعدادًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات"، معبرًا عن تفاؤله بأن "شيئًا ما سيتحقق قريبًا" بين موسكو وكييف.
وحول الدور الصيني، أوضح ترامب أنه يعتزم مناقشة الملف الأوكراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفًا: "أعتقد أن شي قادر على التأثير على بوتين لإنهاء الحرب. نحن لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا".
في المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تشمل أيضًا مؤسسات تابعة للشركتين الروسيتين، مشددة على استعدادها لتوسيع نطاق الإجراءات إذا لم تستجب موسكو لوقف فوري لإطلاق النار.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "ندعو حلفاءنا للانضمام إلينا في هذه الخطوة. الآن هو الوقت المناسب لوقف القتل وإطلاق النار".
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تقرير شبكة "CNBC" الاميركية يكشف سبب عدم معاقبة ترامب لبوتين
Lebanon 24
تقرير شبكة "CNBC" الاميركية يكشف سبب عدم معاقبة ترامب لبوتين
23/10/2025 13:46:33
23/10/2025 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للعربية: باب التفاوض مفتوح مع إيران رغم دخول العقوبات حيز التنفيذ
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا للعربية: باب التفاوض مفتوح مع إيران رغم دخول العقوبات حيز التنفيذ
23/10/2025 13:46:33
23/10/2025 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"بينهما كراهية شديدة".. ترامب عن بوتين وزيلينسكي: لا يستطيعان التفاوض
Lebanon 24
"بينهما كراهية شديدة".. ترامب عن بوتين وزيلينسكي: لا يستطيعان التفاوض
23/10/2025 13:46:33
23/10/2025 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسعد: رسالة ترامب إلى لبنان تهديد مباشر تحت عنوان "السلام"
Lebanon 24
الأسعد: رسالة ترامب إلى لبنان تهديد مباشر تحت عنوان "السلام"
23/10/2025 13:46:33
23/10/2025 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
البيت الأبيض
الأمين العام
سكاي نيوز
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
06:14 | 2025-10-23
23/10/2025 06:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. قرار فرنسي بحقّ بشار الاسد
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. قرار فرنسي بحقّ بشار الاسد
05:46 | 2025-10-23
23/10/2025 05:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مروعة.. طائرة تتحول إلى كرة نار بعد الإقلاع في فنزويلا (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مروعة.. طائرة تتحول إلى كرة نار بعد الإقلاع في فنزويلا (فيديو)
05:43 | 2025-10-23
23/10/2025 05:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"
Lebanon 24
روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"
05:34 | 2025-10-23
23/10/2025 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشارة بحبح: هذا شرط حماس لنزع سلاحها
Lebanon 24
بشارة بحبح: هذا شرط حماس لنزع سلاحها
05:32 | 2025-10-23
23/10/2025 05:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:14 | 2025-10-23
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
05:46 | 2025-10-23
للمرة الثالثة.. قرار فرنسي بحقّ بشار الاسد
05:43 | 2025-10-23
لحظات مروعة.. طائرة تتحول إلى كرة نار بعد الإقلاع في فنزويلا (فيديو)
05:34 | 2025-10-23
روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"
05:32 | 2025-10-23
بشارة بحبح: هذا شرط حماس لنزع سلاحها
05:30 | 2025-10-23
تقرير بريطاني: حان الوقت لكي يُسلّم ترامب صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 13:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24