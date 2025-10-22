ترامب: العقوبات "رسالة عقلانية" لبوتين ونافذة نحو التفاوض

Advertisement

وقال ، خلال استقباله لحلف شمال الأطلسي مارك روته في ، إن بلاده فرضت عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، وهما "روسنفت" و"لوك أويل"، بسبب "عدم تحقيق أي تقدم في المحادثات لإنهاء الحرب"، مضيفًا أن هذه الإجراءات "ضرورية لكنها مؤقتة".وأضاف ترامب: "لقد حان الوقت لمعاقبة روسيا، لكنني آمل أن لا تدوم هذه العقوبات طويلًا"، مشيرًا إلى أنه "كان مستعدًا للاجتماع مع بوتين، لكنه ألغى اللقاء لأنه لم يرَ جدوى من عقده في الوقت الراهن".وأشار الرئيس الأميركي إلى أن بوتين يبدو اليوم "أكثر استعدادًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات"، معبرًا عن تفاؤله بأن "شيئًا ما سيتحقق قريبًا" بين موسكو وكييف.وحول الدور الصيني، أوضح ترامب أنه يعتزم مناقشة الملف الأوكراني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفًا: "أعتقد أن شي قادر على التأثير على بوتين لإنهاء الحرب. نحن لا نريد أن تسيطر روسيا على كامل أوكرانيا".في المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تشمل أيضًا مؤسسات تابعة للشركتين الروسيتين، مشددة على استعدادها لتوسيع نطاق الإجراءات إذا لم تستجب موسكو لوقف فوري لإطلاق النار.وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان: "ندعو حلفاءنا للانضمام إلينا في هذه الخطوة. الآن هو الوقت المناسب لوقف القتل وإطلاق النار".