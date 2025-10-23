Advertisement

عربي-دولي

بعد اللغط حول قمة بوتين ترامب.. ماذا قال وزير خارجية المجر؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:33
A-
A+
Doc-P-1432917-638968053776396422.webp
Doc-P-1432917-638968053776396422.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سزيتارتو، أن "الولايات المتحدة لم تتراجع عن عقد قمة بودابست للسلام". وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس: أخبار سيئة للوبي المؤيد للحرب، وأخبار سارة لمن يريدون السلام. بعد لقائي مع وزير الخارجية الأميركي، اتضح أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن عقد قمة بودابست للسلام."
Advertisement
كما شدد على أن التحضيرات لتلك القمة ما زالت جارية، موضحاً أن النية موجوة، لكن البحث جار حول التوقيت فقط.

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي أنه لا يريد مفاوضات "بلا جدوى" مع نظيره الروسي معتبراً انها ستكون "مضيعة للوقت".
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء المجر أوربان يقول إن التحضيرات لاجتماع ترامب- بوتين قد بدأت (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/10/2025 13:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية المجر: استهداف أوكرانيا خط دروجبا هجوم على المجر وسلوفاكيا
lebanon 24
23/10/2025 13:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ليحكم التاريخ.. ماذا قال ترامب عن بوتين وزيلينسكي؟
lebanon 24
23/10/2025 13:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية بشأن إلغاء قمة بوتين-ترامب: مستعدون لمواصلة الاتصالات مع الخارجية الأميركية
lebanon 24
23/10/2025 13:48:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

أخبار سارة

قمة بوتين

بودابست

ترامب

المجر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:14 | 2025-10-23
05:46 | 2025-10-23
05:43 | 2025-10-23
05:34 | 2025-10-23
05:32 | 2025-10-23
05:30 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24