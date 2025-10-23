بعد اللغط حول قمة بوتين ترامب.. ماذا قال وزير خارجية المجر؟

أكد المجري، بيتر سزيتارتو، أن " لم تتراجع عن عقد قمة للسلام". وقال في تغريدة على حسابه في منصة إكس: سيئة للوبي المؤيد للحرب، وأخبار سارة لمن يريدون السلام. بعد لقائي مع وزير الخارجية الأميركي، اتضح أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن عقد قمة بودابست للسلام."

كما شدد على أن التحضيرات لتلك القمة ما زالت جارية، موضحاً أن النية موجوة، لكن البحث جار حول التوقيت فقط.



أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي أنه لا يريد مفاوضات "بلا جدوى" مع نظيره الروسي معتبراً انها ستكون "مضيعة للوقت".