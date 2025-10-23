في يومه الثاني في السجن.. سجناء يهددون ساركوزي والشرطة تحقق معهم

انتشرت خلال الساعات الماضية فيديوهات على وسائل التواصل وثقت تعالي أصوات مساجين ينادون ليلاً، ويوجهون له الشتائم والتهديدات.

وأظهر مقطع صُور على ما يبدو بواسطة أحد السجناء، شتائم وتهديدات وُجهت إلى ساركوزي لدى وصوله إلى السجن.



ما دفع الشرطة إلى التحفظ على ثلاثة سجناء في سجن "لا سانتيه" بالعاصمة بسبب تهديدات مزعومة ضد الأسبق.



فتح تحقيق

وفتح تحقيقا في تهديدات بالقتل، كما جرى تنفيذ حملة تفتيش تمت أُثناءها مصادرة هاتفين محمولين. وقال في باريس أمس الأربعاء إن ساركوزي استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتيه.



كما أوضح المكتب في بيان، أن مكتب تلقى أمس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتيه بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول ساركوزي إلى المنشأة". وأضاف أنه تم استجواب ثلاثة سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن، وفق " ".