عربي-دولي

في يومه الثاني في السجن.. سجناء يهددون ساركوزي والشرطة تحقق معهم

Lebanon 24
23-10-2025 | 01:37
انتشرت خلال الساعات الماضية فيديوهات على وسائل التواصل وثقت تعالي أصوات مساجين ينادون ساركوزي ليلاً، ويوجهون له الشتائم والتهديدات.
وأظهر مقطع صُور على ما يبدو بواسطة أحد السجناء، شتائم وتهديدات وُجهت إلى ساركوزي لدى وصوله إلى السجن.

ما دفع الشرطة إلى التحفظ على ثلاثة سجناء في سجن "لا سانتيه" بالعاصمة باريس بسبب تهديدات مزعومة ضد الرئيس الفرنسي الأسبق.

فتح تحقيق
وفتح مكتب الادعاء العام تحقيقا في تهديدات بالقتل، كما جرى تنفيذ حملة تفتيش تمت أُثناءها مصادرة هاتفين محمولين. وقال مكتب المدعي العام في باريس أمس الأربعاء إن ساركوزي استُهدف بتهديدات بالقتل من أحد السجناء في سجن لا سانتيه.

كما أوضح المكتب في بيان، أن مكتب المدعي العام تلقى أمس بلاغا من قبل مدير سجن لا سانتيه بمقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، من الواضح أنه جرى تصويره من قبل أحد السجناء، حيث وجه تهديدات عند وصول ساركوزي إلى المنشأة". وأضاف أنه تم استجواب ثلاثة سجناء في إطار التحقيق، فضلا عن ضبط هاتفين أثناء تفتيش السجن، وفق "رويترز".
 
