أميركا.. قصف قارب يهرب المخدرات في المحيط الهادئ

أعلن الأميركي، ، مساء أمس أن القوات الأميركية نفذت ضربة عسكرية جديدة استهدفت قاربًا في كان يقل ثلاثة أشخاص متهمين بـ"الإرهاب وتهريب المخدراتط، ما أسفر عن مقتلهم، وفق وكالة "فرانس برس".ونشر هيغسيث تغريدة على منصة "إكس" أكد فيها أن الضربة استهدفت "إرهابيين متورطين في تهريب المخدرات شرق المحيط الهادئ"، مشددًا على أن العملية جرت في المياه الدولية. وأوضح الوزير أن هؤلاء الإرهابيين الثلاثة كانوا على متن القارب وقت تنفيذ العملية، وأن استهدافهم جاء نتيجة نشاطهم في تهريب المخدرات وارتباطهم بالإرهاب.تأتي هذه العملية ضمن سلسلة تحركات أميركية لتعقب "شبكات تهريب المخدرات والإرهابيين على السواحل والمياه الدولية"، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن البحري ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.