الاتحاد الأوروبي يضاعف قيوده على روسيا لمواجهة تمويل الحرب

أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في أن تمويل للحرب في أصبح أكثر صعوبة، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من قدرات على زعزعة الاستقرار والدولي.وأكدت أن الاتحاد الأوروبي قيد تحركات الدبلوماسيين لمنع محاولات التدخل أو التأثير على سياسات الدول الأخرى، كما اعتمد الحزمة 19 من التي تستهدف البنوك الروسية، ضمن استراتيجية متكاملة لمواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا وفرض مزيد من الضغط المالي والدبلوماسي على .