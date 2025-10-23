29
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماذا قال وزير الخارجية الاميركي عن رئيس كولومبيا؟
Lebanon 24
23-10-2025
|
03:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
، إنّ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "مجنون"، في هجوم يأتي بعد تصاعد حدّة التوترات بين
واشنطن
وبوغوتا إثر شنّ الجيش الأميركي في
المحيط الهادئ
غارة ضدّ قارب لتهريب المخدرات.
Advertisement
وذكر روبيو للصحفيين "أعتقد أنّ السلطات الكولومبية، وبخاصة الجيش والشرطة، لا تزال موالية بشدة لأميركا. المشكلة الوحيدة في
كولومبيا
هي رئيس مجنون".
وأضاف: "هذا الرجل مجنون، مجنون! هو ليس في كامل قواه العقلية".
ماذا يحدث؟
وصل التوتر في العلاقات بين
الولايات المتحدة
وكولومبيا إلى مستوى غير مسبوق بعد تصريحات حادة لترامب، الذي توعد كولومبيا بإنهاء المساعدات المخصصة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وفرض رسوم جمركية عليها، متهما نظيره اليساري بأنه "زعيم تجارة مخدرات".
وردّ الرئيس الكولومبي بانتقاد حاد للحملة الأميركية في الكاريبي ضد تهريب المخدرات، متهما
ترامب
بـ"القتل" و"انتهاك سيادة كولومبيا".
وأعلنت
وزارة الخارجية
الكولومبية أن السفير دانييل غارسيا بينيا عاد إلى بوغوتا، مشيرة إلى أن حكومة بيترو ستصدر بيانات إضافية لاحقا.
مواضيع ذات صلة
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
23/10/2025 13:49:27
23/10/2025 13:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مسألة مياه تنورين.. ماذا قال وزير الصناعة؟
Lebanon 24
عن مسألة مياه تنورين.. ماذا قال وزير الصناعة؟
23/10/2025 13:49:27
23/10/2025 13:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس كولومبيا: ننتظر توضيحات من الحكومة الأميركية بشأن انتهاكها لمجالنا البحري
Lebanon 24
رئيس كولومبيا: ننتظر توضيحات من الحكومة الأميركية بشأن انتهاكها لمجالنا البحري
23/10/2025 13:49:27
23/10/2025 13:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة يشنّ هجوماً على مُذيع أميركيّ... ماذا قال له؟
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة يشنّ هجوماً على مُذيع أميركيّ... ماذا قال له؟
23/10/2025 13:49:27
23/10/2025 13:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
المحيط الهادئ
ماركو روبيو
كولومبيا
واشنطن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
Lebanon 24
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
06:14 | 2025-10-23
23/10/2025 06:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. قرار فرنسي بحقّ بشار الاسد
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. قرار فرنسي بحقّ بشار الاسد
05:46 | 2025-10-23
23/10/2025 05:46:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مروعة.. طائرة تتحول إلى كرة نار بعد الإقلاع في فنزويلا (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مروعة.. طائرة تتحول إلى كرة نار بعد الإقلاع في فنزويلا (فيديو)
05:43 | 2025-10-23
23/10/2025 05:43:33
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"
Lebanon 24
روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"
05:34 | 2025-10-23
23/10/2025 05:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشارة بحبح: هذا شرط حماس لنزع سلاحها
Lebanon 24
بشارة بحبح: هذا شرط حماس لنزع سلاحها
05:32 | 2025-10-23
23/10/2025 05:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
09:30 | 2025-10-22
22/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
Lebanon 24
هذا ما قصده بري عندما نعى أي إمكانية للتفاوض مع اسرائيل
09:01 | 2025-10-22
22/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:14 | 2025-10-23
بعد غارات البقاع.. ماذا قيل في إسرائيل؟
05:46 | 2025-10-23
للمرة الثالثة.. قرار فرنسي بحقّ بشار الاسد
05:43 | 2025-10-23
لحظات مروعة.. طائرة تتحول إلى كرة نار بعد الإقلاع في فنزويلا (فيديو)
05:34 | 2025-10-23
روسيا ترفض فعالية العقوبات الأميركية الجديدة وتصفها بـ"العمل الحربي"
05:32 | 2025-10-23
بشارة بحبح: هذا شرط حماس لنزع سلاحها
05:30 | 2025-10-23
تقرير بريطاني: حان الوقت لكي يُسلّم ترامب صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 13:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 13:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 13:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24