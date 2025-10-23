Advertisement

عربي-دولي

ماذا قال وزير الخارجية الاميركي عن رئيس كولومبيا؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:16
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إنّ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "مجنون"، في هجوم يأتي بعد تصاعد حدّة التوترات بين واشنطن وبوغوتا إثر شنّ الجيش الأميركي في المحيط الهادئ غارة ضدّ قارب لتهريب المخدرات.
وذكر روبيو للصحفيين "أعتقد أنّ السلطات الكولومبية، وبخاصة الجيش والشرطة، لا تزال موالية بشدة لأميركا. المشكلة الوحيدة في كولومبيا هي رئيس مجنون".

وأضاف: "هذا الرجل مجنون، مجنون! هو ليس في كامل قواه العقلية".

ماذا يحدث؟

وصل التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا إلى مستوى غير مسبوق بعد تصريحات حادة لترامب، الذي توعد كولومبيا بإنهاء المساعدات المخصصة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وفرض رسوم جمركية عليها، متهما نظيره اليساري بأنه "زعيم تجارة مخدرات".

وردّ الرئيس الكولومبي بانتقاد حاد للحملة الأميركية في الكاريبي ضد تهريب المخدرات، متهما ترامب بـ"القتل" و"انتهاك سيادة كولومبيا".

وأعلنت وزارة الخارجية الكولومبية أن السفير دانييل غارسيا بينيا عاد إلى بوغوتا، مشيرة إلى أن حكومة بيترو ستصدر بيانات إضافية لاحقا.
