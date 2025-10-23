ماذا قال وزير الخارجية الاميركي عن رئيس كولومبيا؟

Advertisement

قال الأميركي ، إنّ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو "مجنون"، في هجوم يأتي بعد تصاعد حدّة التوترات بين وبوغوتا إثر شنّ الجيش الأميركي في غارة ضدّ قارب لتهريب المخدرات.وذكر روبيو للصحفيين "أعتقد أنّ السلطات الكولومبية، وبخاصة الجيش والشرطة، لا تزال موالية بشدة لأميركا. المشكلة الوحيدة في هي رئيس مجنون".وأضاف: "هذا الرجل مجنون، مجنون! هو ليس في كامل قواه العقلية".ماذا يحدث؟وصل التوتر في العلاقات بين وكولومبيا إلى مستوى غير مسبوق بعد تصريحات حادة لترامب، الذي توعد كولومبيا بإنهاء المساعدات المخصصة للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وفرض رسوم جمركية عليها، متهما نظيره اليساري بأنه "زعيم تجارة مخدرات".وردّ الرئيس الكولومبي بانتقاد حاد للحملة الأميركية في الكاريبي ضد تهريب المخدرات، متهما بـ"القتل" و"انتهاك سيادة كولومبيا".وأعلنت الكولومبية أن السفير دانييل غارسيا بينيا عاد إلى بوغوتا، مشيرة إلى أن حكومة بيترو ستصدر بيانات إضافية لاحقا.