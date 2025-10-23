البرلمان العربي والفرانكفونية يعززان التعاون لدعم القضايا العربية العادلة

Advertisement

التقى العربي أحمد اليماحي مع رئيسة الجمعية للفرانكفونية أميليا لاكرافي على هامش اجتماعات الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي في ، .وأكد اليماحي أن هناك علاقات تاريخية قوية بين والدول الفرانكفونية، خاصة في الدول العربية الناطقة بالفرنسية، ودعا إلى تعزيز التعاون البرلماني سواء عبر المشاركة في المحافل الدولية أو دعم العربية العادلة، وعلى رأسها القضية . كما شدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في وحشد لجهود إعمار القطاع.من جانبها، أكدت أميليا لاكرافي حرص الجمعية على تأسيس آليات فعّالة للتعاون مع العربي، مشيرة إلى أن البرلمانيين العرب والفرانكفونيين يمكن أن يشكّلوا كتلة مؤثرة لدعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.