عربي-دولي

البرلمان العربي والفرانكفونية يعززان التعاون لدعم القضايا العربية العادلة

Lebanon 24
23-10-2025 | 03:40
التقى رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي مع رئيسة الجمعية البرلمانية للفرانكفونية أميليا لاكرافي على هامش اجتماعات الجمعية الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، السويسرية.
وأكد اليماحي أن هناك علاقات تاريخية قوية بين الدول العربية والدول الفرانكفونية، خاصة في الدول العربية الناطقة بالفرنسية، ودعا إلى تعزيز التعاون البرلماني الثنائي سواء عبر المشاركة في المحافل الدولية أو دعم القضايا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما شدد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحشد الدعم الدولي لجهود إعمار القطاع.

من جانبها، أكدت أميليا لاكرافي حرص الجمعية على تأسيس آليات فعّالة للتعاون مع البرلمان العربي، مشيرة إلى أن البرلمانيين العرب والفرانكفونيين يمكن أن يشكّلوا كتلة مؤثرة لدعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
 
