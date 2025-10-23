ترامب: شي جين بينغ قادر على التأثير في بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

Advertisement

(سكاي نيوز)

أعلن الرئيس الأميركي ، أمس الأربعاء، أنّ نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على للتوصّل إلى تسوية للنزاع في .وقال للصحفيين في لدى استقباله لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "أظنّ أنّه يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين". وأضاف: "أعتقد أنّ بإمكانه ممارسة تأثير كبير، وبالتأكيد سنبحث ملف وأوكرانيا" في الاجتماع المقرّر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.وستكون هذه أول قمة تجمع بين ترامب وشي منذ عودة الملياردير إلى البيت الأبيض.وفي ما يتعلّق بالعلاقات الثنائية بين وبكين، جدّد الرئيس الأميركي التعبير عن أمله في التوصّل إلى اتفاق تجاري مع خلال هذه القمة، قائلاً: "أعتقد أنّنا سنبرم اتفاقاً"، مقلّلاً من شأن قرار بكين فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة.وتصاعدت حدّة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أعلنت الصين قبل أسبوعين فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة والتكنولوجيات المرتبطة بها، في خطوة اعتبرها مراقبون ورقة ضغط جديدة في سياق المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.