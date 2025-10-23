Advertisement

ترامب: شي جين بينغ قادر على التأثير في بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

23-10-2025 | 04:54
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنّ نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوصّل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض لدى استقباله الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "أظنّ أنّه يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين". وأضاف: "أعتقد أنّ بإمكانه ممارسة تأثير كبير، وبالتأكيد سنبحث ملف روسيا وأوكرانيا" في الاجتماع المقرّر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.
وستكون هذه أول قمة تجمع بين ترامب وشي منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.
وفي ما يتعلّق بالعلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين، جدّد الرئيس الأميركي التعبير عن أمله في التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين خلال هذه القمة، قائلاً: "أعتقد أنّنا سنبرم اتفاقاً"، مقلّلاً من شأن قرار بكين فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة.
وتصاعدت حدّة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أعلنت الصين قبل أسبوعين فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة والتكنولوجيات المرتبطة بها، في خطوة اعتبرها مراقبون ورقة ضغط جديدة في سياق المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.
 
 
(سكاي نيوز)
