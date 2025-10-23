29
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: شي جين بينغ قادر على التأثير في بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
23-10-2025
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أمس الأربعاء، أنّ نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي سيلتقيه الأسبوع المقبل في كوريا الجنوبية، يمكن أن يكون له "تأثير كبير" على
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
للتوصّل إلى تسوية للنزاع في
أوكرانيا
.
Advertisement
وقال
ترامب
للصحفيين في
البيت الأبيض
لدى استقباله
الأمين العام
لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "أظنّ أنّه يمكن أن يكون له تأثير كبير على بوتين". وأضاف: "أعتقد أنّ بإمكانه ممارسة تأثير كبير، وبالتأكيد سنبحث ملف
روسيا
وأوكرانيا" في الاجتماع المقرّر على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية.
وستكون هذه أول قمة تجمع بين ترامب وشي منذ عودة الملياردير
الجمهوري
إلى البيت الأبيض.
وفي ما يتعلّق بالعلاقات الثنائية بين
واشنطن
وبكين، جدّد الرئيس الأميركي التعبير عن أمله في التوصّل إلى اتفاق تجاري مع
الصين
خلال هذه القمة، قائلاً: "أعتقد أنّنا سنبرم اتفاقاً"، مقلّلاً من شأن قرار بكين فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة.
وتصاعدت حدّة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ أعلنت الصين قبل أسبوعين فرض قيود على صادراتها من المعادن النادرة والتكنولوجيات المرتبطة بها، في خطوة اعتبرها مراقبون ورقة ضغط جديدة في سياق المواجهة الاقتصادية المتصاعدة بين واشنطن وبكين.
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: ترامب أصبح متشككا بشأن قدرته على التأثير على بوتين
Lebanon 24
أكسيوس: ترامب أصبح متشككا بشأن قدرته على التأثير على بوتين
23/10/2025 17:15:18
23/10/2025 17:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام صيني: الرئيس تشي جين بينغ التقى رئيس وزراء الهند في تيانغين
Lebanon 24
إعلام صيني: الرئيس تشي جين بينغ التقى رئيس وزراء الهند في تيانغين
23/10/2025 17:15:18
23/10/2025 17:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
مكالمة بنّاءة بين شي جين بينغ وترامب... والأخير يكشف موعد زيارته الصين
Lebanon 24
مكالمة بنّاءة بين شي جين بينغ وترامب... والأخير يكشف موعد زيارته الصين
23/10/2025 17:15:18
23/10/2025 17:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نحاول عقد اجتماع بين بوتين وزيلينيسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: نحاول عقد اجتماع بين بوتين وزيلينيسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا
23/10/2025 17:15:18
23/10/2025 17:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
البيت الأبيض
الأمين العام
سكاي نيوز
الجمهوري
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف تأثرت روسيا بالعقوبات الغربية؟
Lebanon 24
كيف تأثرت روسيا بالعقوبات الغربية؟
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي عن غروسي: لا أعلم إن كان قلقاً علينا أم يهددنا
Lebanon 24
عراقجي عن غروسي: لا أعلم إن كان قلقاً علينا أم يهددنا
09:50 | 2025-10-23
23/10/2025 09:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
Lebanon 24
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
09:49 | 2025-10-23
23/10/2025 09:49:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أوشكنا على أزمة مالية عالمية؟
Lebanon 24
هل أوشكنا على أزمة مالية عالمية؟
09:37 | 2025-10-23
23/10/2025 09:37:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إبن خال بشار الأسد... إتهامات جديدة تلاحق رامي مخلوف
Lebanon 24
إبن خال بشار الأسد... إتهامات جديدة تلاحق رامي مخلوف
09:35 | 2025-10-23
23/10/2025 09:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
Lebanon 24
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
10:30 | 2025-10-22
22/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2025-10-23
كيف تأثرت روسيا بالعقوبات الغربية؟
09:50 | 2025-10-23
عراقجي عن غروسي: لا أعلم إن كان قلقاً علينا أم يهددنا
09:49 | 2025-10-23
بلجيكا تعلن دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء
09:37 | 2025-10-23
هل أوشكنا على أزمة مالية عالمية؟
09:35 | 2025-10-23
إبن خال بشار الأسد... إتهامات جديدة تلاحق رامي مخلوف
09:14 | 2025-10-23
استحضار لحادثة بايدن.. "إهانة" تعرض لها فانس في تل أبيب
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 17:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 17:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 17:15:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24