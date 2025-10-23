Advertisement

عربي-دولي

ضغط من فنلندا على ترامب لتسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"

Lebanon 24
23-10-2025 | 04:56
A-
A+
Doc-P-1433005-638968175603908564.png
Doc-P-1433005-638968175603908564.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "توماهوك كروز" الأميركية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، مؤكداً أنّ "بوتين لا يؤمن إلا بالقوة".
Advertisement

وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، حذّر أوربو من أن روسيا ما تزال "تهديداً دائماً" للأمن الأوروبي، وحثّ الرئيس الأميركي على تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها وإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وجاءت تصريحاته بالتزامن مع إعلان ترامب فرض عقوبات شاملة على شركات النفط الروسية المملوكة للدولة، في خطوة وُصفت بأنها الأشدّ منذ تولّيه الرئاسة، بهدف زيادة الضغط على موسكو بشأن حربها في أوكرانيا.
وقال أوربو لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي: "إذا أردنا وقف الحرب، فعلينا أن نكون على نفس مستوى روسيا أو حتى أقوى منها".

وتُعتبر فنلندا من الدول الأوروبية الأكثر تأثيراً لدى إدارة ترامب، خاصة بعد اللقاء الودي الذي جمع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب بنظيره الأميركي في ملعب الغولف.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لترامب تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، أجاب أوربو: "آمل حقاً أن يحصلوا على القدرات اللازمة لشن هجوم مضاد على روسيا والدفاع عن أنفسهم. نعلم أن هذه مسألة بين زيلينسكي والولايات المتحدة، وآمل أن يجدوا حلاً لها".
وأضاف رئيس الوزراء الفنلندي: "الأمر لا يتعلق فقط بصواريخ توماهوك، بل أيضاً بكيفية تمويل أوكرانيا بشكل مستدام. إذا استُخدمت الأصول الروسية المجمّدة لدعم كييف، فسيكون ذلك رسالة قوية إلى بوتين بأنه لا يمكنه كسب هذه الحرب. مثل هذا القرار قد يغيّر مجرى الصراع جذرياً".
 
(سكاي نيوز)


مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: أنتظر من ترامب ردا على طلب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
lebanon 24
23/10/2025 17:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد نضطر للتحدث مع روسيا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
lebanon 24
23/10/2025 17:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سؤال من ترامب إلى أوكرانيا بشأن صواريخ "توماهوك"
lebanon 24
23/10/2025 17:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير بريطاني: حان الوقت لكي يُسلّم ترامب صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا
lebanon 24
23/10/2025 17:15:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

سكاي نيوز

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2025-10-23
09:50 | 2025-10-23
09:49 | 2025-10-23
09:37 | 2025-10-23
09:35 | 2025-10-23
09:14 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24