ضغط من فنلندا على ترامب لتسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"

دعا رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "توماهوك كروز" الأميركية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، مؤكداً أنّ "بوتين لا يؤمن إلا بالقوة".
وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، حذّر أوربو من أن روسيا ما تزال "تهديداً دائماً" للأمن الأوروبي
، وحثّ الرئيس الأميركي على تزويد أوكرانيا
بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها وإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وجاءت تصريحاته بالتزامن مع إعلان ترامب
فرض عقوبات شاملة على شركات النفط الروسية المملوكة للدولة، في خطوة وُصفت بأنها الأشدّ منذ تولّيه الرئاسة، بهدف زيادة الضغط على موسكو
بشأن حربها في أوكرانيا.
وقال أوربو لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة قادة الاتحاد الأوروبي
: "إذا أردنا وقف الحرب، فعلينا أن نكون على نفس مستوى روسيا أو حتى أقوى منها".
وتُعتبر فنلندا من الدول الأوروبية الأكثر تأثيراً لدى إدارة ترامب، خاصة بعد اللقاء الودي الذي جمع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب بنظيره الأميركي في ملعب الغولف.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لترامب تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، أجاب أوربو: "آمل حقاً أن يحصلوا على القدرات اللازمة لشن هجوم مضاد على روسيا والدفاع عن أنفسهم. نعلم أن هذه مسألة بين زيلينسكي والولايات المتحدة، وآمل أن يجدوا حلاً لها".
وأضاف رئيس الوزراء الفنلندي: "الأمر لا يتعلق فقط بصواريخ توماهوك، بل أيضاً بكيفية تمويل أوكرانيا بشكل مستدام. إذا استُخدمت الأصول الروسية المجمّدة لدعم كييف، فسيكون ذلك رسالة قوية إلى بوتين بأنه لا يمكنه كسب هذه الحرب. مثل هذا القرار قد يغيّر مجرى الصراع جذرياً".