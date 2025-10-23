ضغط من فنلندا على ترامب لتسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"

Advertisement

وفي مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، حذّر أوربو من أن روسيا ما تزال "تهديداً دائماً" للأمن ، وحثّ الرئيس الأميركي على تزويد بالأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن نفسها وإجبار على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.وجاءت تصريحاته بالتزامن مع إعلان فرض عقوبات شاملة على شركات النفط الروسية المملوكة للدولة، في خطوة وُصفت بأنها الأشدّ منذ تولّيه الرئاسة، بهدف زيادة الضغط على بشأن حربها في أوكرانيا.وقال أوربو لدى وصوله إلى بروكسل لحضور قمة قادة : "إذا أردنا وقف الحرب، فعلينا أن نكون على نفس مستوى روسيا أو حتى أقوى منها".وتُعتبر فنلندا من الدول الأوروبية الأكثر تأثيراً لدى إدارة ترامب، خاصة بعد اللقاء الودي الذي جمع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب بنظيره الأميركي في ملعب الغولف.ورداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لترامب تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، أجاب أوربو: "آمل حقاً أن يحصلوا على القدرات اللازمة لشن هجوم مضاد على روسيا والدفاع عن أنفسهم. نعلم أن هذه مسألة بين زيلينسكي والولايات المتحدة، وآمل أن يجدوا حلاً لها".وأضاف رئيس الوزراء الفنلندي: "الأمر لا يتعلق فقط بصواريخ توماهوك، بل أيضاً بكيفية تمويل أوكرانيا بشكل مستدام. إذا استُخدمت الأصول الروسية المجمّدة لدعم كييف، فسيكون ذلك رسالة قوية إلى بوتين بأنه لا يمكنه كسب هذه الحرب. مثل هذا القرار قد يغيّر مجرى الصراع جذرياً".