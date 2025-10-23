زيلينسكي من بروكسيل: أوكرانيا لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها

Advertisement

انعقدت اليوم الخميس في بروكسيل قمة بهدف اعتماد حزمة جديدة من إجراءات الدعم لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع ، حيث شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنّ بلاده لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها. وقال زيلينسكي: "لن نتنازل عن أراضٍ أوكرانية".وأكد أنّ حزمة الأوروبية الـ19، إضافة إلى الصواريخ طويلة المدى والعقوبات الأميركية الجديدة، تشكّل أدوات ضغط فعّالة على وتبعث بإشارة إيجابية للدفاع عن سيادة .ووافق الاتحاد خلال القمة على فرض قيود جديدة على روسيا، تشمل استهداف أسطول الظل الروسي من ناقلات النفط، وحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال، مع إضافة قيود على سفر الدبلوماسيين الروس.وأفاد الدنماركي لارس لوك راسموسن أنّ الحزمة الجديدة "يوم جيد لأوروبا ولأوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ الإجراءات تشمل النفط والغاز والأسطول الروسي والقطاع المالي.كما يُتوقع أن يكلّف القادة الأوروبيون المفوضية الأوروبية بوضع مقترح يسمح باستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، ما قد يوفر نحو 140 مليار يورو لتمويل احتياجات كييف العسكرية والمدنية.وجاء هذا التأكيد الأوروبي بعد إعلان القادة دعمهم جهود الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب، مع رفض التخلي عن منطقة دونباس في شرق أوكرانيا لصالح روسيا. وأوضحوا أنّ خط التماس الحالي بين القوات يجب أن يكون قاعدة لأي مفاوضات سلام مستقبلية.وكان قد اقترح الأسبوع الماضي على تنازل كييف عن دونباس، فيما وصف الأخير اقتراح التفاوض على أساس خطوط التماس الحالية بأنه "حل وسط جيد". (العربية)