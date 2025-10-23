Advertisement

عربي-دولي

الحكومة الإسرائيلية: المحكمة تجاهلت أدلة تسلل حماس إلى الأونروا

Lebanon 24
23-10-2025 | 08:25
قالت الحكومة الإسرائيلية "نرفض رأي محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا".
وأكدت الحكومة "أن محكمة العدل الدولية تجاهلت أدلة تسلل حماس للأونروا".
وبشأن الأونروا، أشارت الى "أن لن نتعاون مع منظمات متورطة بأنشطة إرهابية". (العربية)
 
