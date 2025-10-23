Advertisement

عربي-دولي

بعد تصريحه بشأن السعودية. سموتريتش: أنا آسف

Lebanon 24
23-10-2025 | 10:23
A-
A+
Doc-P-1433161-638968371561178759.jpg
Doc-P-1433161-638968371561178759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس اعتذاره من المملكة العربية السعودية بعد تصريح مهين بحقها. 
Advertisement
 
وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب سموتريتش: "لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفقا بالتأكيد وأنا آسف للإهانة التي سببتها".

وأضاف: "ومع ذلك، وفي الوقت عينه، أتوقع من السعوديين ألا يضرونا وألا ينكروا تراث وتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأن يقيموا السلام الحقيقي معنا". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
راغب علامة بتصريح جديد: أنا ما بحمل سلاح (فيديو)
lebanon 24
23/10/2025 20:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: تصريحات سموتريتش تحريض على السلطة الفلسطينية وحقوق شعبنا في أرض وطنه
lebanon 24
23/10/2025 20:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية: ندين بشدة التصريحات العدوانية لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد قطر
lebanon 24
23/10/2025 20:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: وقعنا اتفاقية بشأن معاليه أدوميم ستقود إلى بناء 7200 وحدة سكنية جديدة
lebanon 24
23/10/2025 20:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الضفة الغربية

وزير المالية

روسيا اليوم

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:26 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2025-10-23
12:26 | 2025-10-23
12:26 | 2025-10-23
12:00 | 2025-10-23
12:00 | 2025-10-23
11:58 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24