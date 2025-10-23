بعد تصريحه بشأن السعودية. سموتريتش: أنا آسف

قدم بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس اعتذاره من بعد تصريح مهين بحقها.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب سموتريتش: "لم يكن تصريحي بشأن موفقا بالتأكيد وأنا آسف للإهانة التي سببتها".وأضاف: "ومع ذلك، وفي الوقت عينه، أتوقع من السعوديين ألا يضرونا وألا ينكروا تراث وتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي في والسامرة (الضفة الغربية)، وأن يقيموا السلام الحقيقي معنا". (روسيا اليوم)