عربي-دولي

رغم تأجيل لقاء بودابست.. بوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع واشنطن

Lebanon 24
23-10-2025 | 12:26
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مواصلة الحوار بين موسكو وواشنطن، وذلك عقب إعلان نظيره الأميركي دونالد ترامب تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا عقده بينهما في بودابست.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إنّ "الحوار أفضل دائما من المواجهة والخلافات، بل وأفضل من الحرب". 


وهدد كذلك بِردّ "قوي جدا" في حال استهداف الأراضي الروسية بصواريخ "توماهوك" الأميركية التي تطالب أوكرانيا بالحصول عليها من واشنطن.
من نحن
