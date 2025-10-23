Advertisement

عربي-دولي

ذكاء اصطناعي بوجهٍ إنساني… مبادرة قطرية بريطانية رائدة!

Lebanon 24
23-10-2025 | 14:26
أطلقت جامعة قطر بالتعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة مشروعًا مشتركًا بعنوان “قطر – التحول بالذكاء الاصطناعي من أجل المساعدات والقدرة على الصمود”، يهدف إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تعزيز وصول المساعدات الإنسانية ورفع كفاءة الاستجابة للأزمات، إضافة إلى بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود داخل قطر وخارجها.
وجاء إطلاق المشروع عقب توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين، لتوحيد الجهود في تسخير التكنولوجيا لخدمة الأهداف الإنسانية والمجتمعية.

وأوضحت الدكتورة حنان عبد الرحيم، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة قطر، أن المبادرة تسعى إلى استكشاف آليات تطبيق الذكاء الاصطناعي لدعم العمل الإنساني ميدانيًا وتعزيز القدرة على التكيف في أوقات الأزمات.

من جانبه، أكد دانكن هيل، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية في الدوحة، أن المشروع يعكس قوة الشراكة بين المملكة المتحدة وقطر في مجالات العلم والابتكار الإنساني، ويُظهر دور التكنولوجيا في تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات العالمية.

كما استضافت جامعة قطر الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل الفني (TWG)، الذي ضم ممثلين عن عدد من المؤسسات والمنظمات الإنسانية. وسيتولى الفريق وضع أطر تعاون متكاملة للمبادرات الإنسانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تشمل مشاركة البيانات وتطوير أنظمة إنذار مبكر لتقوية الاستجابة على المستويين الإقليمي والدولي.

وللمرة الأولى، سيعمل الفريق على وضع مبادئ توجيهية وأخلاقية شاملة لتبني الذكاء الاصطناعي في السياقات الإنسانية، بقيادة مشتركة بين قطر والمملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى المساهمة في وضع معايير عالمية لاستخدام التكنولوجيا في خدمة الإنسان.
 
