خبراء أميركيون: آلة الحرب الروسية "ستبدو كالقمامة" بدون الصين

أضاف الموقع:" وكان هذا الواقع الجيوسياسي الصارخ هو محور الحدث الذي استضافه مركز أوراسيا، وهو مركز أبحاث مقره ، يوم الخميس، والذي أطلق تقريرا جديدا بعنوان "كرينك: داخل الكتلة الجديدة التي تدعم حرب ضد أوكرانيا". وقد شرحت أنجيلا ستينت، الزميلة البارزة في معهد أميركان إنتربرايز، بالتفصيل التحالف بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، مشيرة إلى أن هذه المجموعة، على الرغم من الإشارة إليها أحيانًا باسم المحور، هي "مجموعة من العلاقات الثنائية المتنامية... ضرورية لاستمرار روسيا في مواصلة الحرب".وحذرت ستنت من أن أعضاء CRINK يشكلون بشكل متزايد "كتلة معادية للولايات المتحدة" لا توحدها القيم المشتركة، ولكن "المظالم المشتركة".وأضافت أن هذه الدول الاستبدادية تشكل حلفاء أساسيين في خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لما يسميه "عالم ما بعد الغرب، والنظام العالمي".وقال الموقع:" جاء التقييم الأبرز خلال جلسة الخبراء. فعندما سُئلت ديبرا كاغان، كبيرة المستشارين في مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي، عن شكل العملية العسكرية الروسية بدون شركاء CRINK، أجابت بصراحة ووضوح. قالت موضحةً هذا الاعتماد الأساسي: "سيبدو الأمر هباءً منثورًا. روسيا بحاجة إلى رقائق حاسوبية. إنهم بحاجة إلى معادن خاصة، معادن أرضية نادرة، لمواصلة تشغيل خطوط دفاعهم، ولن يتمكنوا من ذلك، خاصةً بدون الصين في معظم هذه المعدات الرئيسية". وهذا يسلط الضوء على الواقع الحرج الذي كشف عنه التقرير: روسيا، المحرومة من التكنولوجيا والاستثمارات الغربية بسبب ، تعتمد كليا على المدخلات الأجنبية لمواصلة تصنيع الصواريخ والطائرات بدون طيار والدبابات وغيرها من الأسلحة عالية التقنية".تابع الموقع:" في حين توفر وكوريا الشمالية المواد الاستهلاكية المباشرة في ساحة المعركة (الطائرات بدون طيار وقذائف المدفعية على التوالي)، يتم تصوير الصين على أنها الركيزة الاقتصادية والتكنولوجية التي لا غنى عنها لروسيا، وإن كانت غير متكافئة إلى حد كبير. ويؤكد التقرير أن الصين أصبحت شريان الحياة الاقتصادي لروسيا، حيث ارتفعت التجارة الثنائية إلى مستويات قياسية منذ غزو عام 2022. الأهم من ذلك، تُقدّر أن الصين تُوفّر ما يقرب من 80% من المواد ذات الاستخدام المزدوج التي تحتاجها روسيا لاستمرار الحرب. ويشمل ذلك كل شيء، بدءًا من الإلكترونيات الاستهلاكية المُستخدمة في الأسلحة المُتقدّمة، ووصولًا إلى الأدوات الآلية المُتطورة، والأهم من ذلك، الإلكترونيات الدقيقة. لكن هذه العلاقة ليست علاقة تكافؤ؛ بل هي علاقة متذبذبة للغاية. روسيا، العميل اليائس الذي يتبادل المواد الخام بالسلع المصنعة، هي الشريك الأصغر. لا تمثل تجارة الصين مع روسيا سوى حوالي 3% من إجمالي تجارتها العالمية، بينما تعتمد روسيا الآن بشكل كبير على الصين".واستطرد الموقع:" يشير تقرير CRINK إلى أن "الصين هي الشريك الأساسي لروسيا في السعي إلى تحدي المصالح الأمريكية والغربية في جميع أنحاء العالم وتقويض النظام الدولي الحالي". هذا التباين هو أساس تحذير "لا تثقوا بالصين" الذي ساد حفل الإطلاق. وأكد الخبراء أن حسابات بكين براغماتية بحتة. إذا ارتفعت التكاليف السياسية أو الاقتصادية لدعم موسكو بشكل كبير، على سبيل المثال، بسبب عقوبات ثانوية من الغرب، تحتفظ الصين بالمرونة الكاملة لتقليص الدعم أو قطعه تمامًا. أما روسيا، على النقيض من ذلك، فهي متمسكة به. تعني هذه الديناميكية أن الصين قد تكون بالفعل مفتاح إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن ليس من حيث المبدأ. بل هي أداة استراتيجية صلبة وباردة تستخدمها بكين لكسب النفوذ ضد الغرب وتعزيز سيطرتها على شريكها المعتمد حديثًا".ختم الموقع:" الرسالة الموجهة إلى واشنطن وحلف شمال الأطلسي واضحة: إن كتلة كرينك، على الرغم من انقسامها، تشكل تهديداً فريداً غير مسبوق يتطلب استجابة استراتيجية".