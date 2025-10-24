إيطاليا تستقبل 49 طالبًا وباحثًا فلسطينيًا من قطاع غزة

Advertisement

هبطت مساء أمس الخميس في مطار شيامبينو العسكري بروما رحلتان خاصتان على متنهما 49 طالبًا وباحثًا فلسطينيًا من ، في إطار برامج المنح الدراسية التي تقدمها . وشملت المبادرة 16 فلسطينيًا وصلوا بهدف لم شمل عائلاتهم، وفقًا لموقع "ديكود 39" .وقد استقبل الإيطالي أنطونيو تاياني الوفد الفلسطيني، برفقة وزيرة الجامعات والبحوث آنا ماريا برنيني، التي ستتوجه لاحقًا إلى عمّان لمرافقة الحاصلين على المنح. وتأتي بدعم من رابطة الجامعات ، ووكالة الحماية المدنية الإيطالية، والآلية الأوروبية للحماية المدنية.ومن المقرر أن تُنقل المساعدات من عبر رحلات الحرس المالي الإيطالي، في خطوة تعكس إيطاليا بدعم الطلاب وتسهيل دراستهم وإعادة لم شمل العائلات في الخارج.