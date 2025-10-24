Advertisement

عربي-دولي

إيطاليا تستقبل 49 طالبًا وباحثًا فلسطينيًا من قطاع غزة

Lebanon 24
24-10-2025 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1433403-638968929908507680.png
Doc-P-1433403-638968929908507680.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هبطت مساء أمس الخميس في مطار شيامبينو العسكري بروما رحلتان خاصتان على متنهما 49 طالبًا وباحثًا فلسطينيًا من قطاع غزة، في إطار برامج المنح الدراسية التي تقدمها إيطاليا. وشملت المبادرة 16 فلسطينيًا وصلوا بهدف لم شمل عائلاتهم، وفقًا لموقع "ديكود 39" الإيطالي.
Advertisement

وقد استقبل وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الوفد الفلسطيني، برفقة وزيرة الجامعات والبحوث آنا ماريا برنيني، التي ستتوجه لاحقًا إلى عمّان لمرافقة الحاصلين على المنح. وتأتي هذه المبادرة بدعم من رابطة الجامعات الإيطالية، ووكالة الحماية المدنية الإيطالية، والآلية الأوروبية للحماية المدنية.

ومن المقرر أن تُنقل المساعدات من الأردن عبر رحلات الحرس المالي الإيطالي، في خطوة تعكس التزام إيطاليا بدعم الطلاب الفلسطينيين وتسهيل دراستهم وإعادة لم شمل العائلات الفلسطينية في الخارج.
 
(ديكود 39 بالعربي)
مواضيع ذات صلة
مصادر في مستشفيات غزة: من بين شهداء اليوم 18 من طالبي المساعدات في مناطق عدة بالقطاع
lebanon 24
24/10/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تحذر من اشتداد المخاطر المحدقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة
lebanon 24
24/10/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء عملية إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع بموجب صفقة التبادل
lebanon 24
24/10/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: الحرب الإسرائيلية على القطاع قتلت أكثر من 67 ألف فلسطينيا منذ تشرين الأول 2023
lebanon 24
24/10/2025 10:00:33 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

هذه المبادرة

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإيطالية

الأوروبي

الإيطالي

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:31 | 2025-10-24
02:25 | 2025-10-24
02:04 | 2025-10-24
01:44 | 2025-10-24
01:38 | 2025-10-24
01:28 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24