28
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيطاليا تستقبل 49 طالبًا وباحثًا فلسطينيًا من قطاع غزة
Lebanon 24
24-10-2025
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبطت مساء أمس الخميس في مطار شيامبينو العسكري بروما رحلتان خاصتان على متنهما 49 طالبًا وباحثًا فلسطينيًا من
قطاع غزة
، في إطار برامج المنح الدراسية التي تقدمها
إيطاليا
. وشملت المبادرة 16 فلسطينيًا وصلوا بهدف لم شمل عائلاتهم، وفقًا لموقع "ديكود 39"
الإيطالي
.
Advertisement
وقد استقبل
وزير الخارجية
الإيطالي أنطونيو تاياني الوفد الفلسطيني، برفقة وزيرة الجامعات والبحوث آنا ماريا برنيني، التي ستتوجه لاحقًا إلى عمّان لمرافقة الحاصلين على المنح. وتأتي
هذه المبادرة
بدعم من رابطة الجامعات
الإيطالية
، ووكالة الحماية المدنية الإيطالية، والآلية الأوروبية للحماية المدنية.
ومن المقرر أن تُنقل المساعدات من
الأردن
عبر رحلات الحرس المالي الإيطالي، في خطوة تعكس
التزام
إيطاليا بدعم الطلاب
الفلسطينيين
وتسهيل دراستهم وإعادة لم شمل العائلات
الفلسطينية
في الخارج.
(ديكود 39 بالعربي)
مواضيع ذات صلة
مصادر في مستشفيات غزة: من بين شهداء اليوم 18 من طالبي المساعدات في مناطق عدة بالقطاع
Lebanon 24
مصادر في مستشفيات غزة: من بين شهداء اليوم 18 من طالبي المساعدات في مناطق عدة بالقطاع
24/10/2025 10:00:33
24/10/2025 10:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تحذر من اشتداد المخاطر المحدقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية تحذر من اشتداد المخاطر المحدقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة
24/10/2025 10:00:33
24/10/2025 10:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء عملية إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع بموجب صفقة التبادل
Lebanon 24
بدء عملية إطلاق سراح 1716 فلسطينيا من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع بموجب صفقة التبادل
24/10/2025 10:00:33
24/10/2025 10:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة غزة: الحرب الإسرائيلية على القطاع قتلت أكثر من 67 ألف فلسطينيا منذ تشرين الأول 2023
Lebanon 24
صحة غزة: الحرب الإسرائيلية على القطاع قتلت أكثر من 67 ألف فلسطينيا منذ تشرين الأول 2023
24/10/2025 10:00:33
24/10/2025 10:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
هذه المبادرة
الفلسطينيين
الفلسطينية
الإيطالية
الأوروبي
الإيطالي
قطاع غزة
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطفال الفاشر على حافة الموت مع تفاقم الجوع
Lebanon 24
أطفال الفاشر على حافة الموت مع تفاقم الجوع
02:31 | 2025-10-24
24/10/2025 02:31:16
Lebanon 24
Lebanon 24
صفعة سياسية: واشنطن ستوقف الدعم إذا مضت إسرائيل في سياسة الضم
Lebanon 24
صفعة سياسية: واشنطن ستوقف الدعم إذا مضت إسرائيل في سياسة الضم
02:25 | 2025-10-24
24/10/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو في إسرائيل لدفع تنفيذ هدنة غزة
Lebanon 24
روبيو في إسرائيل لدفع تنفيذ هدنة غزة
02:04 | 2025-10-24
24/10/2025 02:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة "لعبة الموت" إلى مصر: تحذيرات من انتشارها مجددًا
Lebanon 24
عودة "لعبة الموت" إلى مصر: تحذيرات من انتشارها مجددًا
01:44 | 2025-10-24
24/10/2025 01:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. مدمرة أميركية تبدأ تدريباتها قرب الشواطئ الفنزولية
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. مدمرة أميركية تبدأ تدريباتها قرب الشواطئ الفنزولية
01:38 | 2025-10-24
24/10/2025 01:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:31 | 2025-10-24
أطفال الفاشر على حافة الموت مع تفاقم الجوع
02:25 | 2025-10-24
صفعة سياسية: واشنطن ستوقف الدعم إذا مضت إسرائيل في سياسة الضم
02:04 | 2025-10-24
روبيو في إسرائيل لدفع تنفيذ هدنة غزة
01:44 | 2025-10-24
عودة "لعبة الموت" إلى مصر: تحذيرات من انتشارها مجددًا
01:38 | 2025-10-24
في هذا التاريخ.. مدمرة أميركية تبدأ تدريباتها قرب الشواطئ الفنزولية
01:28 | 2025-10-24
بحثا عن منشق.. جنود من كوريا الشمالية خرقوا الحدود
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 10:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 10:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
24/10/2025 10:00:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24