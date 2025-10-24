25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
9
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
عربي-دولي
في الشوكولا... رئيس هذا البلد يُفجّر مفاجاة: تعرّضت لمُحاولة تسميم
Lebanon 24
24-10-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس
الإكوادور
دانيال نوبوا
إنه تعرض لمحاولة تسميم من خلال قطع شوكولا وحلويات أعطيت له في حفلة عامة، وتبيّن أنها تحتوي على "ثلاث مواد كيميائية".
وهذه المرة الثانية التي تتقدم فيها الحكومة بشكوى عن محاولة اغتيال للرئيس، فيما تشهد البلاد تظاهرات كثيرة لجماعات السكان الأصليين احتجاجا على السياسات العامة.
وقال نوبوا في مقابلة مع شبكة "
سي أن أن
" إن وجود هذه العناصر الكيميائية "بتركيز عال يدلّ على أن الأمر متعمّد".
ومطلع الشهر الجاري، قالت الحكومة أيضا إن سيارة الرئيس تعرضت لإطلاق نار نُسب إلى جماعات السكان الأصليين. (سكاي نيوز عربية)
