زيلينسكي يدعو حلفاءه إلى تعزيز قدرات كييف بأسلحة بعيدة المدى

Advertisement

وأوضح أن بلاده تستخدم أسلحتها الخاصة لاستهداف منشآت الطاقة والمواقع العسكرية داخل العمق الروسي، مشيراً إلى أن تسعى للحصول على صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى لتعزيز هذا الضغط، لكنها لم تتسلّمها بعد.وقال خلال تصريح في : "بمجرد أن شعر بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات".