عربي-دولي

زيلينسكي يدعو حلفاءه إلى تعزيز قدرات كييف بأسلحة بعيدة المدى

Lebanon 24
24-10-2025 | 13:32
حثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، حلفاء بلاده ضمن ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" على تعزيز قدرات أوكرانيا في مجال الأسلحة بعيدة المدى، بهدف زيادة الضغط على روسيا ودفعها إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح زيلينسكي أن بلاده تستخدم أسلحتها الخاصة لاستهداف منشآت الطاقة والمواقع العسكرية داخل العمق الروسي، مشيراً إلى أن كييف تسعى للحصول على صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى لتعزيز هذا الضغط، لكنها لم تتسلّمها بعد.


وقال خلال تصريح في لندن: "بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات".

