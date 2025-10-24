واشنطن تنشر حاملة طائرات في أميركا اللاتينية

Advertisement

كشفت الأميركية، اليوم الجمعة، أن أمر بنشر حاملة الطائرات مع السفن الحربية المرافقة لها في منطقة الأميركية، ما يرفع بشكل كبير مستوى القوات والطائرات المنتشرة في منطقة أميركا اللاتينية.وقال المتحدث باسم شون بارنيل في منشور على منصة "إكس":تعزيز وجود القوات الأميركية في منطقة القيادة الجنوبية سيعزز قدرة على كشف ومراقبة وتعطيل الجهات والأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة وازدهار الوطن الأميركي وأمننا في نصف ".