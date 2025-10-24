Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تنشر حاملة طائرات في أميركا اللاتينية

Lebanon 24
24-10-2025 | 14:11
 كشفت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بنشر حاملة الطائرات جيرالد فورد مع السفن الحربية المرافقة لها في منطقة القيادة الجنوبية الأميركية، ما يرفع بشكل كبير مستوى القوات والطائرات المنتشرة في منطقة أميركا اللاتينية.
وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في منشور على منصة "إكس":تعزيز وجود القوات الأميركية في منطقة القيادة الجنوبية سيعزز قدرة الولايات المتحدة على كشف ومراقبة وتعطيل الجهات والأنشطة غير المشروعة التي تهدد سلامة وازدهار الوطن الأميركي وأمننا في نصف الكرة الغربي".
 
